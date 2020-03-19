Происшествия

55 минут назад

Основная версия пожара с гибелью трех человек - использование кустарного обогревателя

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#пожар
Основная версия пожара с гибелью трех человек - использование кустарного обогревателя

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек при пожаре в деревне Малые Извалы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

- В ходе осмотра места происшествия установлено, что сгоревший дом был не подключен к газоснабжению и отапливался с помощью электрообогревателя кустарного производства. В месте его расположения установлен очаг возгорания, что может свидетельствовать о его неисправности, - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Утром 18 марта в деревне Малые Извалы сгорел жилой дом. Во время тушения огня пожарные нали тела человек – женщины 1959 г.р. и двух мужчин 1962 г.р. и 1977 г.р..


364
#пожар

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