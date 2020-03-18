Липчанин заминировал «Красное и Белое», ему назначили условный срок и запретили посещать бары

Приговором Октябрьского районного суда Липецка 36-летний житель города признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.Мужчина сообщил в службу спасения о готовящемся в магазине «Красное и Белое» теракте.

Как установлено в ходе следствия, 4 декабря 2019 года около 23.00 пьяный мужчина позвонил на единый телефон экстренных служб «112» и сообщил о якобы готовящемся теракте в магазине «Красное и Белое», расположенном на улице Доватора.



- При этом подсудимый сознавал, что его действия неизбежно приведут к отвлечению спецслужб и сотрудников правоохранительных органов для проверки заведомо ложного сообщения, причинению материальных затрат, а также породят волнение и панику среди граждан, - рассказали в прокуратуре Липецкой области.



Учитывая явку с повинной, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком -1 год.



При этом мужчине запрещено посещать бары, кафе и другие общественные места, в которых разрешается употребление спиртных напитков.



