Происшествия

сегодня, 13:03

Липчанин заминировал «Красное и Белое», ему назначили условный срок и запретили посещать бары

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#телефонный терроризм
Липчанин заминировал «Красное и Белое», ему назначили условный срок и запретили посещать бары

Приговором Октябрьского районного суда Липецка 36-летний житель города признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.Мужчина сообщил в службу спасения о готовящемся в магазине «Красное и Белое» теракте.

Как установлено в ходе следствия, 4 декабря 2019 года около 23.00 пьяный мужчина позвонил на единый телефон экстренных служб «112» и сообщил о якобы готовящемся теракте в магазине «Красное и Белое», расположенном на улице Доватора. 

- При этом подсудимый сознавал, что его действия неизбежно приведут к отвлечению спецслужб и сотрудников правоохранительных органов для проверки заведомо ложного сообщения, причинению материальных затрат, а также породят волнение и панику среди граждан, - рассказали в прокуратуре Липецкой области. 

Учитывая явку с повинной, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком -1 год. 

При этом мужчине запрещено посещать бары, кафе и другие общественные места, в которых разрешается употребление спиртных напитков. 

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#телефонный терроризм

Комментарии (4)

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Мать хохла

33 минуты назад
Мой ушлепок.. Все майдан замутить хочет
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Зина

49 минут назад
Липецк полон долбо..бов.
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Обхохочешься

сегодня, 13:26
Самое смешное наказание из всех наказаний! Вы бы ещё грамоту ему выдали благодарственную!!!
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Пенсионер

сегодня, 13:24
Нада было приговорить его в течении года там отовариваться бесплатно сколько может выпить в день .
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