Общество

сегодня, 12:48

ЗАГСы Липецка перешли на индивидуальные приёмы граждан

6 934
#коронавирус #ЗАГС
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ЗАГСы Липецка перешли на индивидуальные приёмы граждан

Для профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции в управлении ЗАГС администрации Липецка перешли на индивидуальные приёмы граждан. 

Во избежание очередей записаться к специалистам можно через портал госуслуг. Это позволит попасть на прием строго по времени, указанном в уведомлении, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
 
Получить оперативную консультацию по порядку государственной регистрации актов гражданского состояния можно по электронной почте zags@cominfo.lipetsk.ru, а также  телефонам:
- отдел торжественной регистрации брака: ул. Ленина. д. 28, телефоны: 27-51-53, 27-59-54;
- правобережный отдел: ул. Пролетарская. д. 14, телефоны: 27-21-68, 27-15-07;
- советский отдел: ул. Липовская, д. 44, телефоны: 72-66-00, 27-41-82;
- октябрьский отдел: ул. Космонавтов, д. 2, телефоны: 34-75-47, 34-81-32;
- левобережный отдел: пр. Мира, д.30, телефоны: 43-02-49, 43-16-26;
- отдел по регистрации смерти: пр. Победы, д. 51а, телефон: 47-76-75.
 
Кроме того, желающими подать заявление на получение государственных услуг советуют использовать одноимённый портал (www.gosuslugi.ru). Помимо ограничения контакта с людьми и, следовательно, снижения риска заражения, такой способ имеет и другие преимущества. Так, с помощью сервиса можно подать заявление о заключении брака за 12 месяцев до желаемой даты; не нужно приезжать в орган ЗАГСа, если жених и невеста находятся в разных городах; заявление можно подать круглосуточно, без перерыва и выходных, а также получить 30% скидку на оплату госпошлины.
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#коронавирус #ЗАГС
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Комментарии (6)

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Казел

38 минут назад
а на козлячью свадьбу как записаться
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Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

44 минуты назад
Ищу богатого мужа
ответить

?

сегодня, 13:29
Уже давно в обед закрываются. А з/п и премии, тоже наполовину получат?
ответить

А-ха-ха...

сегодня, 13:15
Эх, это свадьба пела и гуляла... (а-ха-ха...) Теперь отпелась и отгуляла!
ответить

Хи-хи

сегодня, 13:12
А ранее -толпы шли, мешая друг-другу.
ответить

хахахах

сегодня, 13:11
Свадьбы до 10 человек тоже ? ))))
ответить

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