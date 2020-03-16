В России

сегодня, 15:12

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского

202
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского

Девушка стала фигуранткой уголовного дела

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в том, что она напала на полицейских, которые собирались ее вывести из самолета, и покусала одного из них. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на московское управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел 15 марта примерно в 1:35 по Москве. По данным следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла инспекторам линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково, прибывшим на борт самолета Москва – Пхукет, удары ногой в живот и укусила одного из них за кисть левой руки.

Возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Женщину сняли с рейса. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.
202

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом
В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом

сегодня, 15:49

В России
Двух офицеров полиции Москвы уволили за селфи в морге
Двух офицеров полиции Москвы уволили за селфи в морге

сегодня, 15:24

В России
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
1
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

сегодня, 15:00

В России
Режим повышенной готовности ввели в Кемерове из-за угрозы распространения коронавируса
#коронавирус
Режим повышенной готовности ввели в Кемерове из-за угрозы распространения коронавируса

сегодня, 14:25

В России
18-летняя спортсменка отбилась от рецидивиста
#ограбление
18-летняя спортсменка отбилась от рецидивиста

сегодня, 14:12

В России
Путин поставил точку в законе о поправках в Конституцию
1
Путин поставил точку в законе о поправках в Конституцию

вчера, 11:03

В России