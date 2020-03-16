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сегодня, 15:12
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского
Девушка стала фигуранткой уголовного дела
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в том, что она напала на полицейских, которые собирались ее вывести из самолета, и покусала одного из них. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на московское управление на транспорте СКР.
Инцидент произошел 15 марта примерно в 1:35 по Москве. По данным следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла инспекторам линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково, прибывшим на борт самолета Москва – Пхукет, удары ногой в живот и укусила одного из них за кисть левой руки.
Возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Женщину сняли с рейса. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.
Инцидент произошел 15 марта примерно в 1:35 по Москве. По данным следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла инспекторам линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково, прибывшим на борт самолета Москва – Пхукет, удары ногой в живот и укусила одного из них за кисть левой руки.
Возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Женщину сняли с рейса. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.