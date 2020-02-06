Липчанина обвиняют в мошенничестве с кредитом на 35 миллионов рублей

По версии следствия, он разработал план по обману банка.

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По данным следствия, обвиняемый, введя в заблуждение сотрудников банка относительно своих намерений возвращения заемных денежных средств в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил два кредитных договора на общую сумму 35 миллионов рублей. Деньги он возвращать не собирался.

«Следствие считает, что фигурант разработал план, согласно которому внес несколько платежей по кредитному договору. Частичное погашение кредита прошло и через две коммерческие фирмы, у которых имелись перед фигурантом заемные обязательства. Таким образом, были выплачены пять миллионов рублей. Следствие считает, что оставшиеся деньги фигурант присвоил себе и обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Во время расследования дела о мошенничестве обвиняемый вину не признал и выдвинул свою версию произошедшего.Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.