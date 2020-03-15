Ветлечебница останется без света

А в некоторых домах временно исчезнут вода и отопление.

Завтра, 16 марта, с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители четной стороны улицы Лесной, а также ветлечебница, жители четной стороны поселка Дачный, дома № 28 по проспекту Мира и домов №№ 7, 11, 13 по улице Невского.

С 09:00 до 17:00 отключат отопление в домах № 3а по улице Монтажников и №№ 21, 21а по улице Юношеской.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах

№№ 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4, 26/6 по улице 8 марта,

№№ 2, 4, 7 по улице Нижней Логовой,

№№ 11, 13, 13/2, 15, 17, 19 по улице Максима Горького,

№№ 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 по улице Большие Ключи,

№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 22, 24 по улице Подовражной,

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 62 по улице Адамова,

№3 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 3, 5 по улице Исполкомовской,

№№ 2, 2а, 2б, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 6, 14а по улице Базарной,

№№ 1/1, 1а, 2, 4, 8 по улице Юношеской,

№№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов,

№ 7 по улице Геологической,

№№ 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 26, 27, 28 по улице Невского,

№ 11а по улице Парковой.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в домах

№№ 7, 7а, 13, 13а, 14, 15, 17 по улице Пушкина,

№№ 64, 66, 78 по улице Первомайской,

№№ 88а, 90 по улице Октябрьской.

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

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