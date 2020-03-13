39 минут назад
Схему движения автобусов №№ 9, 28, 302 изменит реконструкция проспекта Победы
Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с тем, что сегодня вечером для реконструкции закроют участок проспекта Победы от остановки «Памятник чернобыльцам» до площади Кольцевая, в работу муниципальных маршрутов №№ 9, 28, 302 вносятся временные изменения.
Работа маршрута № 28 будет организована по двум схемам:
№ 28 - «ул. Ангарская – ул. Минская – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Папина – ул. Терешковой – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая».
№ 28К – в прямом направлении «ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая»; в обратном направлении «ул. 9 Мая – пр. Мира – Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – ул. Фрунзе – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Механизаторов».
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