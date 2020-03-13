Схему движения автобусов №№ 9, 28, 302 изменит реконструкция проспекта Победы

Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с тем, что сегодня вечером для реконструкции закроют участок проспекта Победы от остановки «Памятник чернобыльцам» до площади Кольцевая, в работу муниципальных маршрутов №№ 9, 28, 302 вносятся временные изменения.







Работа маршрута № 28 будет организована по двум схемам:



№ 28 - «ул. Ангарская – ул. Минская – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Папина – ул. Терешковой – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая».



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№ 28К – в прямом направлении «ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая»; в обратном направлении «ул. 9 Мая – пр. Мира – Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – ул. Фрунзе – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Механизаторов».



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адресов, городской транспорт



синим отмечено обратное направление, а красным - прямое



В будние дни плановые интервалы движения автобусов в часы «пик» по схеме № 28 будут составлять 12-24 мин., по схеме № 28К – 20-25 мин.

В будние дни плановые интервалы движения автобусов в часы «пик» по схеме № 28 будут составлять 12-24 мин., по схеме № 28К – 20-25 мин.

С 14 марта движение автобусов маршрутов №№ 9, 302 будет осуществляться до остановки «Улица Индустриальная».Работа маршрута № 28 будет организована по двум схемам:№ 28 - «ул. Ангарская – ул. Минская – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Папина – ул. Терешковой – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая».№ 28К – в прямом направлении «ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая»; в обратном направлении «ул. 9 Мая – пр. Мира – Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – ул. Фрунзе – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Механизаторов».