Общество

39 минут назад

Схему движения автобусов №№ 9, 28, 302 изменит реконструкция проспекта Победы

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#проспект Победы #реконструкция
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Схему движения автобусов №№ 9, 28, 302 изменит реконструкция проспекта Победы

Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с тем, что сегодня вечером для  реконструкции закроют участок проспекта Победы от  остановки «Памятник чернобыльцам» до площади Кольцевая, в работу муниципальных маршрутов №№ 9, 28, 302 вносятся временные изменения.

С 14 марта движение автобусов маршрутов №№ 9, 302 будет осуществляться до остановки «Улица Индустриальная».

Работа маршрута № 28 будет организована по двум схемам:

№ 28 - «ул. Ангарская – ул. Минская – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Папина – ул. Терешковой – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая».


№ 28К – в прямом направлении «ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая»; в обратном направлении «ул. 9 Мая – пр. Мира – Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – ул. Фрунзе – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Механизаторов».

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синим отмечено обратное направление, а красным - прямое

В будние дни плановые интервалы движения автобусов в часы «пик» по схеме № 28 будут составлять 12-24 мин., по схеме № 28К – 20-25 мин.

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#проспект Победы #реконструкция
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Комментарии (2)

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123

5 минут назад
Замечательно что автобус №028 будет ходить через Центральный Рынок почему бы не сделать его на постоянной основе через Проспект Победы и Центральный Рынок только не по ул Нед нужно а по Советской и в равных долях выпускать с маршрутом №27 а то на маршрут №27 гору машин а на №28 шиш.
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