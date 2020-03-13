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сегодня, 15:59

Little Big презентовала песню для «Евровидения»

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#Евровидение

Новая работа для конкурса продолжает традиции коллектива, снискавшего славу в интернете.

Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант». Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников, сообщает РИА Новости. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. К утру видео стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.

Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы, все они двигаются в такт песне. На видео создатель группы Илья Прусикин станцевал на улице вместе с шестью популярными в TikTok блогерами. Танец подразумевает движение ногами к себе и от себя, а завершается вращением вокруг себя с круговыми движениями поднятой вверх левой рукой. Они одеты в стиле 1970-х годов, на них брюки-клеш, уточняет ТАСС.
@littlebig

Support us on Eurovision! Join to ##unovisionchallenge | @ba.bich_ @mahavsekupleno @mimimizhka @anastasia_yseeva_17 @danya_milokhin @dream_team_house

UNO - Little Big


Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на Youtube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.
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#Евровидение

Комментарии (8)

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житель

1 минуту назад
Все правильно,это ответ евровидению на бородатую телку с яйцами!Гейропа все же.
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оргазмов

10 минут назад
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Перри Мейсон

16 минут назад
Ваш, популярнее Утесова в Европе только Манчини. А эти клоуны кто такие?
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Ваш

45 минут назад
Перри Мейсон, это как Леонид Утесов, только популярные ещё и в Европе
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Ваш

46 минут назад
* х у д ожественной
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Перри Мейсон

47 минут назад
Это вообще кто???
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Ваш

47 минут назад
Пря Сталяне они бы участвовали в конкурсе * самодеятельности ДК Колымы
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молодой тупняк

53 минуты назад
займёт если не первое место, то второе с конца!
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