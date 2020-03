Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Новая работа для конкурса продолжает традиции коллектива, снискавшего славу в интернете.

Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант». Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников, сообщает РИА Новости. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. К утру видео стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы, все они двигаются в такт песне. На видео создатель группы Илья Прусикин станцевал на улице вместе с шестью популярными в TikTok блогерами. Танец подразумевает движение ногами к себе и от себя, а завершается вращением вокруг себя с круговыми движениями поднятой вверх левой рукой. Они одеты в стиле 1970-х годов, на них брюки-клеш, уточняет ТАСС Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на Youtube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.