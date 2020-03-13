сегодня, 15:59
Little Big презентовала песню для «Евровидения»
Новая работа для конкурса продолжает традиции коллектива, снискавшего славу в интернете.
Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы, все они двигаются в такт песне. На видео создатель группы Илья Прусикин станцевал на улице вместе с шестью популярными в TikTok блогерами. Танец подразумевает движение ногами к себе и от себя, а завершается вращением вокруг себя с круговыми движениями поднятой вверх левой рукой. Они одеты в стиле 1970-х годов, на них брюки-клеш, уточняет ТАСС.
@littlebig
Support us on Eurovision! Join to ##unovisionchallenge | @ba.bich_ @mahavsekupleno @mimimizhka @anastasia_yseeva_17 @danya_milokhin @dream_team_houseUNO - Little Big
Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на Youtube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.
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