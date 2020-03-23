Бизнес

57 минут назад

ЖБИ2-ИНВЕСТ представляет: новый жилой комплекс «Приоритет»

449
ЖБИ2-ИНВЕСТ представляет: новый жилой комплекс «Приоритет»

Воронежский застройщик ЖБИ2-ИНВЕСТ приступил к строительству нового жилого комплекса «Приоритет» в нашем городе.
Строительство ведется по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 151, 153

Свою историю строительная компания ЖБИ2-ИНВЕСТ ведет с 2004 года. За это время на территории Черноземья компанией было реализовано более 10 крупных проектов, построено около 3 000 квартир, площадь которых составляет 159 000 квадратных метров.

Теперь компания строит и в Липецке. Успешная реализация жилых комплексов «Славный», «Солнечный», «Чемпион», «Адмирал» в Воронеже и многолетний опыт компании применен при проектировании и строительстве нового жилого комплекса «Приоритет». Большое внимание уделяется планировке жилых помещений, благоустройству придомовой территории и ландшафтному дизайну.

Реализации квартир осуществляется с использованием счетов эскроу.

Загрузка плеера

Получить дополнительную информацию и приобрести квартиры в жилом комплексе можно в офисе продаж по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, 22, по телефону: +7 (4742) 505-101, на сайте приоритет-липецк.рф

Долевое строительство.

Застройщик - ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖБИ2-ИНВЕСТ».

Проектная декларация - на сайте ЕИС ЖС (https://наш.дом.рф).

PR
449

Еще в рубрике

«Ривьера» безопасна и открыта
#шопинг #ривьера #безопасно
«Ривьера» безопасна и открыта

20.03.2020 17:48

Бизнес
Россельхозбанк выдал первый в Липецкой области кредит по программе льготной сельской ипотеки
Россельхозбанк выдал первый в Липецкой области кредит по программе льготной сельской ипотеки

20.03.2020 10:00

Бизнес
Экспресс-шоу «Пятнашки» и Гузель Хасанова на 91.1 FM!
#Радио Дача
Экспресс-шоу «Пятнашки» и Гузель Хасанова на 91.1 FM!

20.03.2020 09:00

Бизнес
Сбеги от проблем в «Утро»!
Сбеги от проблем в «Утро»!

19.03.2020 08:00

Бизнес
Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг надёжности Forbes
#банкзенит
Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг надёжности Forbes

17.03.2020 15:05

Бизнес
Обвал рубля, что будет с рынком недвижимости?
Обвал рубля, что будет с рынком недвижимости?

12.03.2020 12:00

Бизнес