Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области обвиняются в получении взяток

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, по данным следствия, должностные лица ГУ МЧС России по Липецкой области, выполняющие организационно-распорядительные функции, в период с июля по сентябрь 2019 года получили от ряда сотрудников денежные вознаграждения за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в пользу взяткодателей и покровительство их по службе.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии сотрудников регионального СКР с МВД России, УФСБ России, а также их региональных подразделений, в том числе ГУ ЭБиПК МВД России и ГУ СБ МЧС России.

В ходе расследования уголовного дела проводится масштабный комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и роли конкретных должностных лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в служебных кабинетах руководства ГУ МЧС России по Липецкой области и по месту их жительства проходят обыски и выемка бухгалтерской документации, представляющей интерес для следствия, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Ход расследование уголовного дела под особым контролем руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.