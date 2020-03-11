Общество

27 минут назад

Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области обвиняются в получении взяток

11 780
#взятка
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Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области обвиняются в получении взяток

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, по данным следствия, должностные лица ГУ МЧС России по Липецкой области, выполняющие организационно-распорядительные функции, в период с июля по сентябрь 2019 года получили от ряда сотрудников денежные вознаграждения за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в пользу взяткодателей и покровительство их по службе.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии сотрудников регионального СКР с МВД России, УФСБ России, а также их региональных подразделений, в том числе ГУ ЭБиПК МВД России и ГУ СБ МЧС России.

В ходе расследования уголовного дела проводится масштабный комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и роли конкретных должностных лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. 

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в служебных кабинетах руководства ГУ МЧС России по Липецкой области и по месту их жительства проходят обыски и выемка бухгалтерской документации, представляющей интерес для следствия, допрашиваются свидетели и очевидцы.  

Ход расследование уголовного дела под особым контролем руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.

11 780
#взятка
2

Комментарии (12)

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А тебе !

22 секунды назад
909, Клизму в жопу и в тупую башку !.
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Знатоки

1 минуту назад
Как обычно одни
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Перри Мейсон

1 минуту назад
Все как в цивилизованных странах)))
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909

2 минуты назад
модераторам, ему путин платит за рекламу по 500 руб.в день
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Жители

4 минуты назад
Развал и воровство это режим плешивого
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модераторам

4 минуты назад
Почему не баните обдолбанного идиота, который каждый день пишет гадости про Путина?
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Так закрыть

8 минут назад
Можно весь город
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Взятка

9 минут назад
Так деньги были или нет , все примерно , без имён и фамилий
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Имя сестра

13 минут назад
Фамилии то где ?
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Золотой унитаз

18 минут назад
Наши курят
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