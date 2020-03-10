Липецкие дороги приводят в порядок после зимы

За зиму на дороги города высыпано около 16,5 тысяч тонн пескосолянкой смеси и 2,6 тысяч тонн соли. Сейчас коммунальщики счищают с дорог остатки песка и соли.

Как сообщили в управлении благоустройства, уборка противогололедных материалов с проезжих частей и прилегающих пешеходных зон производится круглосуточно. Днем и ночью на улицы выводятся 4 подметально-уборочных прицепа «Бродвей». В темное время суток участки кольцевого движения очищает специальная машина-пылесос. С раннего утра прилотковую часть дорог от грязи и мусора убирает 3 бригады рабочих. Днем их количество возрастает до 6-7. Вместе с тем, как отметили в профильном управлении, поливать городские улицы водой еще рано. Уже завтра температура воздуха начнет снижаться, а к концу недели синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Возможны заморозки. В этом случае тонкий слой льда, образовавшийся после влажной уборки, может привести к ДТП. На сегодняшний день отмывать начали только тротуары. Для этого используется специальная малогабаритная коммунальная техника, часть которой приобретена в минувшем году. Чтобы не создавать неудобств пешеходам, работы производятся ночью и ранним утром.

Сейчас в порядок приводят магистрали центральной части города. В ближайшее время с уборкой войдут на Лебедянское шоссе, проспект Победы, Механизаторов, 50 лет НЛМК, Меркулова и другие улицы.