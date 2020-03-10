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сегодня, 15:00

Липецкие дороги приводят в порядок после зимы

6 479
#дорожные работы
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Липецкие дороги приводят в порядок после зимы

За зиму на дороги города высыпано около 16,5 тысяч тонн пескосолянкой смеси и 2,6 тысяч тонн соли. Сейчас коммунальщики счищают с дорог остатки песка и соли. 

Как сообщили в управлении благоустройства, уборка противогололедных материалов с проезжих частей и прилегающих пешеходных зон производится круглосуточно. Днем и ночью на улицы выводятся 4 подметально-уборочных прицепа  «Бродвей». В темное время суток участки кольцевого движения очищает специальная машина-пылесос. С раннего утра прилотковую часть дорог от грязи и мусора убирает 3 бригады рабочих. Днем их количество возрастает до 6-7. Вместе с тем, как отметили в профильном управлении, поливать городские улицы водой еще рано. Уже завтра температура воздуха начнет снижаться, а к концу недели синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Возможны заморозки. В этом случае тонкий слой льда, образовавшийся после влажной уборки, может привести к ДТП. На сегодняшний день отмывать начали только тротуары. Для этого используется специальная малогабаритная коммунальная техника, часть которой приобретена в минувшем году. Чтобы не создавать неудобств пешеходам, работы производятся ночью и ранним утром.

Сейчас в порядок приводят магистрали центральной части города. В ближайшее время с уборкой войдут на Лебедянское шоссе, проспект Победы, Механизаторов, 50 лет НЛМК, Меркулова и другие улицы.


6 479
#дорожные работы
1

Комментарии (6)

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Р

4 минуты назад
Ага.... заново кладут асфальт...
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Фокс

20 минут назад
50 лет НЛМК мойте потщательнее, а то там мало бывает воды даже после дождя
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УВАРКИНА

37 минут назад
С такими ресурсами, все на субботник ! Наводить порядок !
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Грязюка везде - УЖАС!!!

42 минуты назад
И дороги и тротуары,... где колесами с газонов тащат... где само стекает... По новому проспекту где стоит ограждение кто и как будет мести???
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С такими ресурсами

51 минуту назад
будут убирать до зимы.
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А Что

55 минут назад
В Сселках тратуры не моют.Или это окраина?
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