23-летняя девушка сбила школьника и скрылась с места аварии

За прошедшие четверо суток на дорогах Липецкой области получили травмы 22 человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 марта в селе Боринское Липецкого района столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 53-летнего мужчины и «Ауди» 35-летнего водителя. От удара «Гранта» врезалась в стоящий автомобиль «Лада-Ларгус». В аварии пострадал водитель первого автомобиля – с травмами его доставили в больницу.7 марта в Задонске на улице Коммуны столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 64-летнего мужчины и «Дэу-Нексия» с 29-летним водителем за рулем. С травмами водителя иномарки и двух его пассажирок 30-ти и 57-ми лет доставили в больницу.В тот же день на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны произошло столкновение мотоцикла с 33-летним водителем за рулем и «Лады-Калины» под управлением 19-летнего парня. Мотоциклиста и его 30-летнего пассажира с травмами госпитализировали.8 марта в Становлянском районе на дороге Становое – Тоекурово – Лебедянь 47-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. Мужчину с травмами госпитализировали.9 марта в Грязях на улице Осипенко 28-летний водитель «Лады-Калины» допустил наезд на трех школьниц 14-ти и 15-ти лет. С различными травмами их доставили в больницу. Предварительной причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.В селе Троекурово Чаплыгинского района водитель сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД нарушитель был задержан – им оказалась 23-летняя девушка.За четверо суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2252 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 51 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 201.С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 800 случаев превышения скорости.Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 15 нарушений правил парковки.Так же было зафиксировано 95 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.