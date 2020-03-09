Происшествия

49 минут назад

Сухая трава горела на окринах Липецка

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#пал травы #пожар
Сухая трава горела на окринах Липецка
8 марта сухая трава горела у микрорайона «Елецкий» и в СНТ «Ремонтник». Серия таких пожаров прокатилась вчера по всей области.

- Трава горела в Усманском, Добринском, Лебедянском, Задонском и Воловском районах. В Ельце и Грязях, - рассказали GOROD48 в
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Пожарные напоминают: причиной большинства таких возгораний становится человеческий фактор. Из за пала сухой травы страдает как животный, так и растительный мир, возникают угрозы серьезных пожаров.
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#пал травы #пожар

Комментарии (5)

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Юрок Алтушок.

11 минут назад
Кариподент наверное надышался продуктами горения. Вот и начал буробить.
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Заваркина

12 минут назад
Что бы не допустить такого в нижнем парке я объявила сбор на субботник. Но никто не пришел. Поэтому я убирают парк одна.
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Опять с бодуна

14 минут назад
"на окринах"
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Подгорелов

15 минут назад
И, как всегда, неосторожное обращение с огнём! Это и так понятно, без всякой там экспертизы!!!
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Клоака48

24 минуты назад
Захожу сюда для создания скриншотов с последующим размещением на ЮМОРНЫХ сайтах :) Ну уж тогда укажите-где в нашей местности находятся ОКРИНЫ и что вообще скрывается за этим словом. Тьфу на вас, безграмотные и невнимательные ослы!ИА-ИА-ИА!..
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