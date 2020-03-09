Сухая трава горела на окринах Липецка

8 марта сухая трава горела у микрорайона «Елецкий» и в СНТ «Ремонтник». Серия таких пожаров прокатилась вчера по всей области.



- Трава горела в Усманском, Добринском, Лебедянском, Задонском и Воловском районах. В Ельце и Грязях, - рассказали GOROD48 в

пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



Пожарные напоминают: причиной большинства таких возгораний становится человеческий фактор. Из за пала сухой травы страдает как животный, так и растительный мир, возникают угрозы серьезных пожаров.

