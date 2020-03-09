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Двое рецидивистов нападали на женщин в Москве, Воронеже и попались в Липецке

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#разбой
Двое рецидивистов нападали на женщин в Москве, Воронеже и попались в Липецке
В феврале на территории Липецка произошли несколько нападений на женщин - у них отнимали сумки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области задержали подозреваемых в разбоях. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 32-х и 29-ти лет.

- Сотрудники полиции располагают информацией о причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений совершенных в Москве и Воронеже, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкция которой предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.
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#разбой

Комментарии (3)

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Олег

24 минуты назад
Да пишут постоянно с ошибками, все каверкают в том числе и статьи уголовного кодекса.
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Надеюсь из мамашам

29 минут назад
И детёнышам так же размозжат голову и ограбят.
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Ха

37 минут назад
Рукоблуды, откройте УК РФ и почитайте название ст. 161!!! Чего уж проще?
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