Двое рецидивистов нападали на женщин в Москве, Воронеже и попались в Липецке

В феврале на территории Липецка произошли несколько нападений на женщин - у них отнимали сумки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области задержали подозреваемых в разбоях. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 32-х и 29-ти лет.



- Сотрудники полиции располагают информацией о причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений совершенных в Москве и Воронеже, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкция которой предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

