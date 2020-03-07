Жене не понравился iPhone – муж остался в плюсе

Липчанин смог доказать свою позицию в двух судах и получил почти две стоимости смартфона.

Октябрьский районный суд Липецка оставил в силе решение по гражданскому иску к сети магазинов электроники. Представители торговой сети хотели оспорить решение, вынесенное мировым судом Октябрьского района, который обязал магазин удовлетворить требования покупателя.



Летом 2019 года липчанин через интернет-магазин купил смартфон Apple IPhone 8 за 39 990 рублей. Мужчина покупал его в подарок жене, но ей показалось, что телефон подержанный. В течение четырех дней с момента получения смартфона покупатель пришел в магазин с требованием о расторжении договора купли-продажи. Продавец отказался принимать телефон обратно, указав, что такой товар не возвращается, а на телефоне имеются следы использования. Липчанин с таким ответом не согласился, так как его семья не использовала смартфон, телефон не активировался. Точку в споре поставил мировой суд.



Судья вынес решение о расторжении договора купли-продажи смартфона, взыскании с торговой сети его стоимости - 39 990 рублей, компенсации морального вреда (1 000 рублей), расходов на экспертизу ( 17 000 рублей) и судебных издержек ( 8 000 рублей) - всего 65 900 рублей. Проблемный iPhone вернули в магазин.

