Общество

сегодня, 15:17

Жене не понравился iPhone – муж остался в плюсе

4 774
#права потребителя
1
Жене не понравился iPhone – муж остался в плюсе

Липчанин смог доказать свою позицию в двух судах и получил почти две стоимости смартфона.

Октябрьский районный суд Липецка оставил в силе решение по гражданскому иску к сети магазинов электроники. Представители торговой сети хотели оспорить решение, вынесенное мировым судом Октябрьского района, который обязал магазин удовлетворить требования покупателя.

Летом 2019 года липчанин через интернет-магазин купил смартфон Apple IPhone 8 за 39 990 рублей. Мужчина покупал его в подарок жене, но ей показалось, что телефон подержанный. В течение четырех дней с момента получения смартфона покупатель пришел в магазин с требованием о расторжении договора купли-продажи. Продавец отказался принимать телефон обратно, указав, что такой товар не возвращается, а на телефоне имеются следы использования. Липчанин с таким ответом не согласился, так как его семья не использовала смартфон, телефон не активировался. Точку в споре поставил мировой суд.

Судья вынес решение о расторжении договора купли-продажи смартфона, взыскании с торговой сети его стоимости - 39 990 рублей, компенсации морального вреда (1 000 рублей), расходов на экспертизу ( 17 000 рублей) и судебных издержек ( 8 000 рублей) - всего 65 900 рублей. Проблемный iPhone вернули в магазин.
4 774
#права потребителя
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

eeeee

3 минуты назад
Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres
ответить

Муж

56 минут назад
Чё захотела iPhone... Кнопочный... В самый раз... Лучше не заслужила...
ответить

Капец

57 минут назад
ПОНЕСЛОСЬ
ответить

СРОЧНО

сегодня, 15:17
В ЛИПЕЦКЕ ВЫЯЛЕНО 3 СЛУЧАЯ КОРОНОВИРУСА
ответить

Еще в рубрике

Все больные коронавирусом – прилетевшие из Италии граждане России
#коронавирус
33
Все больные коронавирусом – прилетевшие из Италии граждане России

40 минут назад

Общество
Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом
#коронавирус
55
Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом

сегодня, 15:18

Общество
Начинающих фермеров приглашают за деньгам в областную администрацию
#грант #сельское хозяйство
5
Начинающих фермеров приглашают за деньгам в областную администрацию

сегодня, 15:13

Общество
Вертолёт беглого депутата продадут в счет долга
#торги #банкротство
33
Вертолёт беглого депутата продадут в счет долга

сегодня, 14:19

Общество
Липчанки оценили нестандартное поздравление Игоря Артамонова и Ильи Тузова
#8 марта #Игорь Артамонов #Илья Тузов
62
Липчанки оценили нестандартное поздравление Игоря Артамонова и Ильи Тузова

сегодня, 12:45

Общество
Парк Победы просят оградить от экспериментов
#реконструкция #петиция #благоустройство
59
Парк Победы просят оградить от экспериментов

сегодня, 11:32

Общество