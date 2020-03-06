Общество

сегодня, 14:51

И.о. руководителя управления образования стала экономист

73 2001
#назначение
5
И.о. руководителя управления образования стала экономист

Обязанности начальника ведомства с сегодняшнего дня исполняет 35-летняя Лилия Загеева.

35-летняя Лилия Загеева назначена исполняющей обязанности начальника управления образования администрации Липецкой области. Ранее обязанности начальника управления образования исполнял Александр Смольянинов, работающий в ведомстве еще с «нулевых». Оперативно связаться с Лилией Загеевой не удалось: новый и.о. руководителя сегодня на разрыв — не успели ее назначить на должность, как она сразу отправилась на мероприятия. 

Лилия Загеева - кандидат экономических наук. В 2008 году она защитила диссертацию по теме «Инструментарий развития региональных продуктовых рынков». До назначения Загеева работала в Липецком государственном техническом университете, где возглавляла кафедру менеджмента,  и преподавала в частном экологическом университете.

Фото: ЛГТУ
73 2001
#назначение
5

Комментарии (73)

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Житель

1 минуту назад
Алина, это самый интересный вопрос. Но в нашем колхозе все возможно или закон новый напишут, или образование дистанционно получит. Не беда. Кандидатскую купила, а дипломчик за 15000 мелочь
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Интересующийся

3 минуты назад
Почему не написали про семейное положение? Муж, дети, коты, собаки
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Студент

4 минуты назад
Марина, в липецке экономический факультет это посредственность. И преподавателей экономики грамотных на весь город 2-3. А как там хапают знают все.
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Алина

7 минут назад
А что разве человек без профильного образования - педагогического ??? Может претендовать на эту должность? А как конкурс ????
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Новость

8 минут назад
Гость, поставили разваливать образование.
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Марина

9 минут назад
Студент, училась без денег,без намека на деньги
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Гость

10 минут назад
Отличная новость! Глядишь экономфак возродится. Ушёл Московцев, Загеева убрала Московцеву и сама ушла))) Самоликвидация семьи)))
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для ой ой

11 минут назад
Как? Плати - и умней на глазах. 150 тысяч - кандидатская (может, конечно, уже подорожала).
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Студент

12 минут назад
Марина, так её подчинённые берут, вы что не знаете? Просто смешно.
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Гость

14 минут назад
Кто знает, менеджмент оргагизации,рискология....
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