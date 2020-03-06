Общество
сегодня, 14:51
И.о. руководителя управления образования стала экономист
73 2001
Обязанности начальника ведомства с сегодняшнего дня исполняет 35-летняя Лилия Загеева.
35-летняя Лилия Загеева назначена исполняющей обязанности начальника управления образования администрации Липецкой области. Ранее обязанности начальника управления образования исполнял Александр Смольянинов, работающий в ведомстве еще с «нулевых». Оперативно связаться с Лилией Загеевой не удалось: новый и.о. руководителя сегодня на разрыв — не успели ее назначить на должность, как она сразу отправилась на мероприятия.
Лилия Загеева - кандидат экономических наук. В 2008 году она защитила диссертацию по теме «Инструментарий развития региональных продуктовых рынков». До назначения Загеева работала в Липецком государственном техническом университете, где возглавляла кафедру менеджмента, и преподавала в частном экологическом университете.
Фото: ЛГТУ
Лилия Загеева - кандидат экономических наук. В 2008 году она защитила диссертацию по теме «Инструментарий развития региональных продуктовых рынков». До назначения Загеева работала в Липецком государственном техническом университете, где возглавляла кафедру менеджмента, и преподавала в частном экологическом университете.
Фото: ЛГТУ
73 2001
Житель
Интересующийся
Студент
Алина
Новость
Марина
Гость
для ой ой
Студент
Гость