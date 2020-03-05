Происшествия

54 минуты назад

По факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников УФСИН, возбуждено уголовное дело

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#авария #ДТП
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По факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников УФСИН, возбуждено уголовное дело

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту аварии на трассе Орел-Тамбов, в которой погибли сотрудники регионального УФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- По данным следствия, сегодня днем на 257 км трассы Орел-Тамбов в Задонском районе при столкновении грузовика с легковым автомобилем «Лада Ларгус», в котором находились четверо сотрудников исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области, погибли трое, один госпитализирован в областную больницу. Оперуполномоченные находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись из Ельца в Липецк, - сообщили в пресс-службе следственного управления.

На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, ведется осмотр, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование дела находится на особом контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области.

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#авария #ДТП
4

Комментарии (3)

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Летёха

4 минуты назад
Так сами виноваты?
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Так,

22 минуты назад
Они же сами и виноваты?
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Сосед

23 минуты назад
О мертвых, как правило хорошо или никак, я вот никак, в свое время не по наслышке сталкивался, на их территории скажем так поэтому ничего хорошего сказать не могу
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