По факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников УФСИН, возбуждено уголовное дело

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту аварии на трассе Орел-Тамбов, в которой погибли сотрудники регионального УФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).





На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, ведется осмотр, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Расследование дела находится на особом контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области.



- По данным следствия, сегодня днем на 257 км трассы Орел-Тамбов в Задонском районе при столкновении грузовика с легковым автомобилем «Лада Ларгус», в котором находились четверо сотрудников исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области, погибли трое , один госпитализирован в областную больницу. Оперуполномоченные находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись из Ельца в Липецк, - сообщили в пресс-службе следственного управления.На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, ведется осмотр, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Расследование дела находится на особом контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области.