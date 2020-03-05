54 минуты назад
По факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников УФСИН, возбуждено уголовное дело
Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту аварии на трассе Орел-Тамбов, в которой погибли сотрудники регионального УФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, ведется осмотр, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Расследование дела находится на особом контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области.
Летёха
Так,
Сосед