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30 минут назад
В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей
Двоих школьников сбило волной в море еще 25 февраля
Прошла почти неделя с того момента, как два 14-летних школьника пропали в Черном море в Лазаревском поселке Сочи. Спасатели и волонтеры до сих пор ведут поисковые работы. Они осложняются непогодой и штормом, которые мешают работе вертолетов, катеров и водолазов.
Пешими группами обследовано 611 км береговой линии, авиацией МЧС обследовано около 845 квадратных километров, плавсредствами обследовано 272 квадратных километра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Напомним, вечером 25 февраля двух подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега, сообщает Комсомольская Правда. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.
Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.
Пешими группами обследовано 611 км береговой линии, авиацией МЧС обследовано около 845 квадратных километров, плавсредствами обследовано 272 квадратных километра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Напомним, вечером 25 февраля двух подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега, сообщает Комсомольская Правда. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.
Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.