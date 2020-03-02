В России

30 минут назад

В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей

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В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей

Двоих школьников сбило волной в море еще 25 февраля

Прошла почти неделя с того момента, как два 14-летних школьника пропали в Черном море в Лазаревском поселке Сочи. Спасатели и волонтеры до сих пор ведут поисковые работы. Они осложняются непогодой и штормом, которые мешают работе вертолетов, катеров и водолазов.

Пешими группами обследовано 611 км береговой линии, авиацией МЧС обследовано около 845 квадратных километров, плавсредствами обследовано 272 квадратных километра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напомним, вечером 25 февраля двух подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега, сообщает Комсомольская Правда. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.

Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.
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