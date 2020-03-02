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41 минуту назад
Турпоток в Таиланд может упасть на 6 млн из-за коронавируса
«Закрытие» Китая и общая паника вокруг коронавируса серьезно влияют на турпоток в Таиланд
Количество туристических заездов из Китая в Таиланд и Камбоджу снизилось на 80 процентов за январь и февраль в связи с эпидемией коронавируса и продолжает уменьшаться, сообщает интернет-версия камбоджийской газеты Khmer Times со ссылкой на авиационные и туристические власти обеих стран.
Так, авиакомпания Bangkok Airways, основной таиландский перевозчик на маршрутах, соединяющих Таиланд и Камбоджу, снизила количество рейсов между аэропортами двух стран с шести до двух в день.
Власти Таиланда тоже зарегистрировали 80-процентное падение въездного китайского туристического рынка и тенденцию к его дальнейшему падению, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Государственное управление по туризму Таиланда (ТАТ). В прошлом году Таиланд посетили 39,8 млн человек, новые прогнозы ведомства предполагают снижение общего турпотока за текущий год на 12%.
На данный момент общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 43, вылечился 31 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход.
Так, авиакомпания Bangkok Airways, основной таиландский перевозчик на маршрутах, соединяющих Таиланд и Камбоджу, снизила количество рейсов между аэропортами двух стран с шести до двух в день.
Власти Таиланда тоже зарегистрировали 80-процентное падение въездного китайского туристического рынка и тенденцию к его дальнейшему падению, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Государственное управление по туризму Таиланда (ТАТ). В прошлом году Таиланд посетили 39,8 млн человек, новые прогнозы ведомства предполагают снижение общего турпотока за текущий год на 12%.
На данный момент общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 43, вылечился 31 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход.