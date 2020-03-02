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Пенсионер украл два дорожных плаката и сдал их в скупку металлолома

6 483
#кража
Пенсионер украл два дорожных плаката и сдал их в скупку металлолома
Сотрудники полиции расследовали дело о краже двух дорожных плакатов 66-летним жителем Липецка.

- Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый украл со столба у остановки общественного транспорта «Железнодорожный переезд Силикатный» два плаката с предупреждением о дорожных работах. Ущерб составил свыше 17 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Плакаты пенсионер сдал за 230 рублей в скупку металла.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд.

6 483
#кража

Комментарии (6)

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Родина

6 минут назад
Десять плакатов уже: 1500...
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Karasik

13 минут назад
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь ---- https://bit.vodka/miopres
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гость

24 минуты назад
Какой позор! Но не деду! А, полиции и судьям. А,как там Олежа и Мишаня, Башко поживают? Не лучше ли вам заняться серьезными делами ?
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Ельчанин

25 минут назад
Кто, как может, так и выживает. Россия, епт!
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не позорьтесь

31 минуту назад
отпустите деда и его оставье в покое, и не пишите здесь про такие "кражи"-стыдно
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Липчанин

33 минуты назад
Что вы врёте всё?Цена такого временного знака составляет порядка 1300 рублей.Откуда 17 тыщ?Максим знак стоит 3000-3500тыщ.Видать на деда ещё что то повесили.
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