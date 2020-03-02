Пенсионер украл два дорожных плаката и сдал их в скупку металлолома

Сотрудники полиции расследовали дело о краже двух дорожных плакатов 66-летним жителем Липецка.



- Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый украл со столба у остановки общественного транспорта «Железнодорожный переезд Силикатный» два плаката с предупреждением о дорожных работах. Ущерб составил свыше 17 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Плакаты пенсионер сдал за 230 рублей в скупку металла.



Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд.



