Март в Липецкой области начнется с тепла до +6

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов тепла.



День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 26 градусов мороза.

