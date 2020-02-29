Общество

52 минуты назад

Март в Липецкой области начнется с тепла до +6

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#потепление
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Март в Липецкой области начнется с тепла до +6

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области переменная облачность,  без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 до 8  градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов тепла.  

День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 26 градусов мороза. 
3 344
#потепление
1

Комментарии (3)

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•••™

23 минуты назад
О! Только +6... Жаль... Лучше бы +30, чтобы жара ударила бы по мозгам и свалила вообще с ног!!!
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Вася

31 минуту назад
И снег бы выпал метра на полтора!
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комментарий

33 минуты назад
Лучше бы начался со снегопада и с морозами!
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