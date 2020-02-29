52 минуты назад
Март в Липецкой области начнется с тепла до +6
В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов тепла.
День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 26 градусов мороза.
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Вася
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