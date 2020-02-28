сегодня, 10:17
Дело усманской шантажистки отправлено в суд
Сотрудники отдела дознания отдела полиции №3 УМВД России по Липецку завершили расследование дела о вымогательстве 37-летней жительницей Усмани 30 000 рублей у 18-летней липчанки.
Напомним, что деньги у юной липчанки вымогали в социальной сети с фейкового аккаунта. Девушку шантажировали рассылкой позорящих ее материалов. Чтобы спасти репутацию, липчанка перевела деньги. Позже она обратилась в полицию
По подозрению в вымогательстве полицейские задержали 37-летнюю жительницу Усмани.
Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
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