Происшествия

сегодня, 10:17

Дело усманской шантажистки отправлено в суд

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#вымогательство
Дело усманской шантажистки отправлено в суд

Сотрудники отдела дознания отдела полиции №3 УМВД России по Липецку завершили расследование дела о вымогательстве 37-летней жительницей Усмани 30 000 рублей у 18-летней липчанки. 

- Обвиняемая полностью призналась в преступлении. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным актом направлены в суд, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области. 

Напомним, что деньги  у юной липчанки  вымогали в социальной сети с фейкового аккаунта. Девушку шантажировали рассылкой позорящих ее материалов. Чтобы спасти репутацию, липчанка перевела деньги. Позже она обратилась в полицию

По подозрению в вымогательстве полицейские задержали 37-летнюю жительницу Усмани.

Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
1 557
#вымогательство

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