У пассажира тонированной машины нашли тридцать свертков с наркотиком

Липчанин занимался раскладкой по тайникам «соли», за что получил 11 лет колонии.

Рамонский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Липецка, которого обвиняли в наркоторговле.



В ходе следствия и суда установлено, что 4 августа 2019 года на 465 километре автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2115» с излишне тонированными передними боковыми стеклами.



В салоне автомобиля находились два пассажира, которые воспользовались сервисом поиска попутчиков. При проверке документов один из них, 20-летний житель Липецкой области, заметно нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских.



Полицейские провели досмотр пассажира и нашли в его карманах 30 полиэтиленовых свертков с порошком серого цвета. Согласно результатам экспертизы порошок оказался синтетическим наркотиком - «солью», общим весом около 15 граммов, что является крупным размером.



Следователями следственного отдела ОМВД России по Рамонскому району установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта через закладки на территории Воронежа. Их показал задержанный. Юноша полностью раскаялся в содеянном, следовтаелям он рассказал, что получил за участие в наркоторговле 53 тысячи рублей, которые ему перечислили безналичным способом.



Приговором суда 20-летнему липчанину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, сообщили в ГУМВД По Воронежской области.

