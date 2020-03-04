Теперь ещё больше липчан смогут сделать ЭКО по ОМС

В 2020 году московский центр репродукции «ВитроКлиник» в Липецке сможет провести больше циклов экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС





Уже несколько лет жители Липецка пользуются услугами отделения московского центра репродукции «ВитроКлиник». Эта клиника проводит процедуру ЭКО как за собственные средства граждан, так и по полису ОМС. В 2020 году количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличилось. Теперь ещё больше липчан смогут пройти эту процедуру, не выезжая за пределы родного города за счет средств ОМС.

«ВитроКлиник» – одна из наиболее успешных российских клиник в сфере репродукции. Здесь помогли уже многим парам стать счастливыми родителями. В липецком отделении «ВитроКлиник» используются те же программы и технологии, что и в московской клинике. Поэтому липчане могут рассчитывать на столь же высокое качество медицинской помощи.







Для получения направления на ЭКО пациенты обследуются в Липецком областном перинатальном центре или женской консультации по месту проживания. Процедура, как правило, проводится при трубном бесплодии, отсутствии эффекта от консервативной терапии при мужском факторе, а также при любой другой форме бесплодия, если лечение другими способами на протяжении 1 года не завершилось беременностью.

Если у пары есть показания к ЭКО, супруги получают направление на Комиссию по отбору пациентов. Она, в свою очередь, выдает будущим родителям направление на ЭКО по ОМС в ту клинику, которую они сами выберут.

Липецкий центр репродукции «ВитроКлиник» обозначен в списке медицинских организаций как ООО «ВИТРОМЕД». Его липчане могут выбрать, чтобы пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, не покидая пределов родного города. На первый прием врача стоит взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования, выписку с результатами лабораторных и инструментальных исследований, а также направление на экстракорпоральное оплодотворение. Специалисты «ВитроКлиник» приложат все усилия для того, чтобы наступила долгожданная беременность.







Клиника лечения бесплодия и ЭКО «ВитроКлиник»

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