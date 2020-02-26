Общество

12 минут назад

Чудеса случаются: дороги не встали из-за перекрытия проспекта Победы

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#пробки #траффик
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Автомобилисты невероятно оперативно перестроили свои маршруты и не перегружают улицу Папина.

Негативные прогнозы администрации Липецка о том, что городские автомобилисты будут долго привыкать к перекрытию проспекта Победы, не оправдались. Водители оперативно перестроили маршруты и по максимуму отказываются от проезда по улице Папина, которой сулили самые тяжелые времена.

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Сознательность автомобилистов доказывает дорожная обстановка. На 07:30, когда служащие спешат на производство, в Липецке практически нет заторов, связанных с перекрытием проспекта Победы. В городе, конечно, есть классические пробки – выезд на Октябрьский мост или улицу Водопьянова, КТЗ.

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А вот Московская, Гагарина и Панина летят с ветерком: здесь 90% участков окрашены в зеленый. Причем на Папина стало намного меньше личного автотранспорта. Совсем небольшой затор есть на кольце Центрального рынка: тут теперь стало намного больше общественного транспорта.

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Траффик может осложниться к 9 утра, когда на работу будут торопиться офисные сотрудники.
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#пробки #траффик
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Комментарии (1)

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48

2 минуты назад
Брехня. Вся трасса стоит с утра
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