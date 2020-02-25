«Металлург» не проигрывает уже полгода и сегодня вновь победил

Липчане продолжают готовиться к сезону; в третьем зимнем спарринге пришлось выпутываться из сложной ситуации в игре с командой Тамбова.

Липецкий «Металлург» не проигрывает уже полгода (с 6 сентября) – ни в официальных матчах, ни в товарищеских. Сегодня в своем третьем контрольном матче в межсезонье липчане оказались в сложной ситуации, проигрывая в два мяча «Тамбову-М». Но затем все встало на свои места: «Металлург» опять выиграл – 3:2.

Соперники из Тамбова готовятся к возобновлению первенства среди молодёжных команд РПЛ – уже 27 их ждёт домашний матч в крутом манеже против дублёров казанского «Рубина». А накануне тамбовчане побывали на сборе в Крымске, и к сезону подходят во всеоружии. Что они и продемонстрировали в самом начале игры: на 8-й минуте после подачи штрафного защитник Егор Бадьин удачно подставил голову – 0:1, а спустя 4 минуты роскошный дальний удар в «девятку» удался форварду Мерабу Чихрадзе – 0:2.

Получив «двойной удар», «Металлург» не только не сник, но и начал действовать на полную катушку – словно медведя вывели из спячки. До поры липчанам не везло – так, форвард Руслан Ахвледиани, выходивший один на один, не совладал с равновесием на скользком поле и момент упустил. Но скоро Фортуна вернула должок сполна. Лучший бомбардир сезона-2019/20 Андрей Овчинников (11 голов в чемпионате) с фланга выполнял подачу в штрафную, но на деле так лихо закрутил мяч, что тот… влетел в дальнюю девятку ворот гостей. Хотя можно говорить и о грубой ошибке голкипера гостей.

До перерыва «Металлург» упустил ещё несколько моментов, а во втором тайме начал забивать. На 56-й минуте Овчинников великолепно пробил со штрафного в верхний угол и тем самым оформил «дубль» - 2:2. А через минуту Артур Арустамян, которого тренера ради эксперимента перевели на позицию опорного полузащитника, снял «паутину» с противоположной «девятки» - 3:2.

В дальнейшем, как говорится, липчане имели гораздо больше шансов увеличить счёт, чем соперники его сравнять.

Как рассказал GOROD48 главный тренер липчан Сергей Машнин, до отъезда команды на сбор в Турцию 2 марта контрольных игр не планируется.

Третий год подряд «красно-чёрные» главный отрезок подготовки к сезону проведут в отеле «Starlight Resort Hotel» в поселке Кызыгалач в окрестностях Сиде. Эта гостиница снабжена несколькими футбольными полями. У людей, далеких от спорта, Турция рефлекторно ассоциируется с отдыхом, экскурсиями и приятным времяпровождением. Но у футболистов всё иначе. Сборы – самая тяжелая часть сезона: трехразовые тренировки, тренажёрный зал до упаду и контрольные матчи. В Турции «Металлург» проведёт 4 игры.

Сезон в группе «Центр» возобновится 5 апреля. «Металлург» как никогда близок к завоеванию путевки в ФНЛ: от лидера брянского «Динамо» команду отделяет всего 1 очко, при том что нам ещё принимать конкурентов в Липецке.

«Металлург» - «Тамбов-М» - 3:2 (1:2)

Голы: Бадьин, 8 (0:1). Чихрадзе. 12 (0:2). Овчинников, 24 (1:2). Овчинников, 56 (2:2). Арустамян, 57 (3:2).

«Металлург»: Алфимов (Иканович, 46; Зеленов, 85), А. Викторов (Лаврененко, 46), Фролов (Баульчев, 46), К. Титов (Акиничев, 71), Кахидзе (Мохов, 65), Войдель (Баязов, 71), Арустамян (Белоусов, 65), Овчинников (Разомазов, 65, Глебов, 85), Я. Денисов (Чернышов, 46), Харин (Колченко, 71), Ахвледиани (Е. Денисов, 65).

«Тамбов-М»: Котов (Косяков, 46), Федоренко, Ефтин (Теселкин, 46), Бадьин, Багдашкин, Джео (Попов, 46), Чихрадзе (Мишутин, 46), Маркин, Власов (Каболов, 60), Сикоев (Усанин, 46), Жеребятьев.

Судьи: В. Кукин, В. Скаков, В. Бобылкин (все Липецк).

Предупрежден: Багдашкин, 20.

25 февраля. Липецк. Стадион «Сокол». 50 зрителей.