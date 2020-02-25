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сегодня, 16:31

Личные данные школьников и их аттестаты засекретят

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#школьные аттестаты

Личные данные школьников и их аттестаты не будут заносить в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении, если учащийся является потерпевшим и находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном деле. 

Проект постановления правительства об этом подготовили в Министерстве просвещения, сообщают «Известия»

Как отметили в ведомстве, сейчас в реестр не вносятся сведения только о документах об образовании, выданных силовыми структурами. 

По данным Министерства труда и соцзащиты о положении детей в Российской Федерации за 2018 год, в период с 2016-го росло число преступлений в отношении несовершеннолетних. Если четыре года назад было зафиксировано 69,6 тыс. подобных случаев, то к 2018-му этот показатель достиг отметки в 96,1 тыс. 

Действующее законодательство уже частично гарантирует тайну личности несовершеннолетнего. Согласно Уголовному кодексу РФ, запрещено распространение в публичном пространстве любой информации, которая может указать на личность несовершеннолетнего потерпевшего.  
166
#школьные аттестаты

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