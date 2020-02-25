Личные данные школьников и их аттестаты засекретят

Личные данные школьников и их аттестаты не будут заносить в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении, если учащийся является потерпевшим и находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном деле.





Как отметили в ведомстве, сейчас в реестр не вносятся сведения только о документах об образовании, выданных силовыми структурами.



По данным Министерства труда и соцзащиты о положении детей в Российской Федерации за 2018 год, в период с 2016-го росло число преступлений в отношении несовершеннолетних. Если четыре года назад было зафиксировано 69,6 тыс. подобных случаев, то к 2018-му этот показатель достиг отметки в 96,1 тыс.



Действующее законодательство уже частично гарантирует тайну личности несовершеннолетнего. Согласно Уголовному кодексу РФ, запрещено распространение в публичном пространстве любой информации, которая может указать на личность несовершеннолетнего потерпевшего.

Проект постановления правительства об этом подготовили в Министерстве просвещения, сообщают «Известия» Как отметили в ведомстве, сейчас в реестр не вносятся сведения только о документах об образовании, выданных силовыми структурами.По данным Министерства труда и соцзащиты о положении детей в Российской Федерации за 2018 год, в период с 2016-го росло число преступлений в отношении несовершеннолетних. Если четыре года назад было зафиксировано 69,6 тыс. подобных случаев, то к 2018-му этот показатель достиг отметки в 96,1 тыс.Действующее законодательство уже частично гарантирует тайну личности несовершеннолетнего. Согласно Уголовному кодексу РФ, запрещено распространение в публичном пространстве любой информации, которая может указать на личность несовершеннолетнего потерпевшего.