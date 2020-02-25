Политика

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«Единороссов» позвали на баррикады при обсуждении Устава Липецка

24 965
#Устав Липецка
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«Единороссов» позвали на баррикады при обсуждении Устава Липецка

Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета депутаты подвели итоги публичных слушаний по проекту изменений в Устав Липецка.

Председатель оргкомитета публичных слушаний, депутат-«единоросс» Александр Афанасьев, один из четырех авторов изменений Устава Липецка, еще раз сообщил коллегам, что в течение двух недель с момента объявления публичных слушаний в оргкомитет по подготовке изменений в Устав города поступило 192 предложения горожан (из них 99 - по телефону). Большинство из них касалось сохранения смешанной системы выборов в горсовет. Некоторые липчане предложили внести в городскую Конституцию норму о прямых выборах мэра. Один человек предложил восстановить историческую справедливость, внеся в текст Устава фразу: «Липецк основан в 1703 году как рабочий поселок Липские железноделательные заводы». Самое же экзотическое предложение касалось сокращения числа парламентариев до 12 депутатов. По итогам ставшими скандальными публичных слушаний оргкомитет наложил вето на 51 предложенную горожанами поправку, решив рекомендовать сессии принять всего две. Положительные заключения получили предложения о предоставлении отчета населению города и горсовету главой Липецка (по факту это ежегодно делали и Михаил Гулевский, и Сергей Иванов. - Прим. GOROD48), а также об исполнении полномочий спикера горсовета в случае его отсутствия.

- Мы все были на публичных слушаниях и видели настроение людей, их отношения к инициативе об изменении Устава Липецка. Получается, депутаты не хотят слушать мнения липчан? - поинтересовался у Александра Афанасьева депутат от фракции КПРФ Александр Ушаков, который предложил не сокращать число депутатов горсовета, а увеличить их количество до 72-х: 36 парламентариев должны быть избраны от округов, 36 - от политических партий.

Напомним, что в своем большинстве собравшиеся на публичных слушаниях горожане просили оставить смешанной систему выборов в горсовет (Александр Афанасьев и три его товарища по «Единой России» предложили сократить число депутатов на 12 человек за счет прекращения выборов по партийным спискам, избирая горсовет по схеме «один депутат от каждого из 36-ти округов», на которые разбит Липецк), а также желали изменить Устав Липецка, вернув в него норму о прямых выборах мэра:

- Сокращая количество депутатов, вы делаете из города деревню! Частая смена избирательного законодательства порождает правовой нигилизм. Это приводит общество в состояние турбулентности. Вспомните, как пять лет назад многие из вас голосовали за смешанную систему, ратуя о необходимости увеличения значимости многопартийности. Зачем вы уничтожаете в горсовете политическое присутствие?

Александра Ушакова, избранного, кстати, в округе, а не по партийным спискам, поддержал Александр Попов (фракция ЛДПР). По его словам, 90% выступивших на публичных слушаниях липчан были против изменений Устава. «Такие вопросы нужно выносить на местный референдум, ведь Устав города - это местная Конституция». Войдя в раж, парламентарий даже назвал Жириновского президентом России, когда пытался процитировать высказывание Путина о необходимости развития парламентаризма в России, озвученное в его январском послании Федеральному Собранию.

Своего товарища по «Единой России» поддержали другие депутаты.

- Я избирался по партийным спискам, но буду голосовать за мажоритарную систему депутатских выборов! Считаю, что депутат должен быть ближе к народу, - заявил директор управляющей компании Сергей Ткаченко.

- После публичных слушаний я встречался в своем округе с избирателями. Так вот, избиратели моего округа стопроцентно поддерживают изменения Устава. Мне поэтому не понятна причина истерии некоторых депутатов. Идите на округа и побеждайте! - обратился к представителям оппозиции Владимир Иванов.

И тут же на военного комиссара Липецка Иванова напал депутат-коммунист Николай Быковских:

- У вас на округе, в 19 микрорайоне, ведется точечная застройка. И люди, которые борются против точечной застройки, входят в ваш ТОС. И вас бы хотели бы видеть почаще на баррикадах. Но вас там нет!

Еще один депутат-коммунист, Александр Печерский, раскритиковал депутатов-мажоритарщиков в узости мышления, в лоббировании исключительно интересов своего избирательного округа, а потом сорвался на патетику, заговорив о том, что ему стадно за прозябающий в нищете «народ-победитель».

Александр Афанасьев, согласившись, что критики изменений Устава Липецка на публичных слушаниях показали себя яркими ораторами, предложил оппозиционным депутатам сойтись на округах в честной борьбе за 36 мандатов горсовета будущего созыва:

- Депутат должен избираться фамилией, именем, отчеством. А политикой пусть занимается областной совет и Госдума. Липчанам интересны вопросы благоустройства, лавочки и дворы. Они должны прийти за решением своих проблем к депутату, которого знают в лицо.

В итоге большинством голосов члены постоянной депутатской комиссии проголосовали за изменения 50 статей Устава Липецка, главными из которых является переход формирования горсовета со смешанной системы на мажоритарную, отказ от депутатских фракций, возможность отзыва депутатов и главы Липецка после вступивших в их отношении приговоров судов, за появление статьи, регламентирующей деятельность молодежного парламента. Последнее слово - за сессией городского Совета.



24 965
#Устав Липецка
3

Комментарии (24)

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не совсем так

40 секунд назад
Чиполлино, поправка , ПРОКЛАДКИ Первый номер .
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сс

1 минуту назад
прочитал до конца и так и не понял - кто же педерас оказался в конце книги ?
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Пенсионер

1 минуту назад
Нужно сократить поголовье в горсовете и мерии . В мерии оставить одного всенародно выбранного мера и секретаря всех остальных единарастов уволить лучшее разводить поголовье крупнорогатого скота чем этих бездарей.
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не совсем так

1 минуту назад
Чиполлино, уже поздно , проведи сейчас прямое голосование все выберут Уваркину , а знаешь почему , её грамотно пиарят , за наши же деньги , в т.ч. при помощи ПРОКАДКИ Первый номер .
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Не-не-не

3 минуты назад
Теперь все эти возгласы-обычная сухо...дрочка.Это показуха со всех сторон.Она выгодна всем,кроме собственно жителей города и области.После всех тех "законов",изменений в Конституцию,которые как пить дать-будут приняты и одобрены "большинством" населения,после бесконечных блокировок всего,где пишут правду о власти,после посадок за СМС и репосты,после бесконечного ужесточения наказаний и наоборот-разрешения ментам бить несогласных и много чего еще-немного перефразируя товарища Саахова:у нас только два пути-или МЫ ИЗ ВЕДЕМ К ПРОКУРОРУ,например,ГААГСКОМУ или Нюрнбергскому или они уходят сами и размещаются в тех местах,куда они отправляли всех НЕСОГЛАСНЫХ,т.е-ПО ЗОНАМ.Все очень просто-сами они не уйдут,никогда и на всякие там честные выборы-они не согласятся.Выход один-убирать ВСЕХ этих "народных" избранников,т.к. они ВСЕ-на службе в рейхе путина.И кпSS,и СР,и Жирик и тем более ЕР.А эта вся возня-тоже немецкое кино,но с одинаковым результатом-нас ипут!
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Чиполлино

7 минут назад
Главный вопрос не в этом для города. А в прямых выборах мэра города. Это же позорище, что мэр нашего славного города- тупорылая хабалка Уваркина.
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Однозначно

10 минут назад
нужно сокращать поголовье горсовета! И получку платить только спикеру, а все остальные -бесплатные слуги
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гость

23 минуты назад
Блин горелый, классно ты всё по полочкам разложил .
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Житель

24 минуты назад
Е дерастам прикажут они родную маму на панель выгонят
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Житель

25 минут назад
Комуняки все попу подрали -как боятся потерять кресла уменьшить до 24 человек и то это много . У нас по списку едрос областной Аксенов ни разу не видел на хрена он нам нужен такой долой партийные списки.
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