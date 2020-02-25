сегодня, 13:31
«Единороссов» позвали на баррикады при обсуждении Устава Липецка
Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета депутаты подвели итоги публичных слушаний по проекту изменений в Устав Липецка.
- Мы все были на публичных слушаниях и видели настроение людей, их отношения к инициативе об изменении Устава Липецка. Получается, депутаты не хотят слушать мнения липчан? - поинтересовался у Александра Афанасьева депутат от фракции КПРФ Александр Ушаков, который предложил не сокращать число депутатов горсовета, а увеличить их количество до 72-х: 36 парламентариев должны быть избраны от округов, 36 - от политических партий.
Напомним, что в своем большинстве собравшиеся на публичных слушаниях горожане просили оставить смешанной систему выборов в горсовет (Александр Афанасьев и три его товарища по «Единой России» предложили сократить число депутатов на 12 человек за счет прекращения выборов по партийным спискам, избирая горсовет по схеме «один депутат от каждого из 36-ти округов», на которые разбит Липецк), а также желали изменить Устав Липецка, вернув в него норму о прямых выборах мэра:
- Сокращая количество депутатов, вы делаете из города деревню! Частая смена избирательного законодательства порождает правовой нигилизм. Это приводит общество в состояние турбулентности. Вспомните, как пять лет назад многие из вас голосовали за смешанную систему, ратуя о необходимости увеличения значимости многопартийности. Зачем вы уничтожаете в горсовете политическое присутствие?
Александра Ушакова, избранного, кстати, в округе, а не по партийным спискам, поддержал Александр Попов (фракция ЛДПР). По его словам, 90% выступивших на публичных слушаниях липчан были против изменений Устава. «Такие вопросы нужно выносить на местный референдум, ведь Устав города - это местная Конституция». Войдя в раж, парламентарий даже назвал Жириновского президентом России, когда пытался процитировать высказывание Путина о необходимости развития парламентаризма в России, озвученное в его январском послании Федеральному Собранию.
Своего товарища по «Единой России» поддержали другие депутаты.
- Я избирался по партийным спискам, но буду голосовать за мажоритарную систему депутатских выборов! Считаю, что депутат должен быть ближе к народу, - заявил директор управляющей компании Сергей Ткаченко.
- После публичных слушаний я встречался в своем округе с избирателями. Так вот, избиратели моего округа стопроцентно поддерживают изменения Устава. Мне поэтому не понятна причина истерии некоторых депутатов. Идите на округа и побеждайте! - обратился к представителям оппозиции Владимир Иванов.
И тут же на военного комиссара Липецка Иванова напал депутат-коммунист Николай Быковских:
- У вас на округе, в 19 микрорайоне, ведется точечная застройка. И люди, которые борются против точечной застройки, входят в ваш ТОС. И вас бы хотели бы видеть почаще на баррикадах. Но вас там нет!
Еще один депутат-коммунист, Александр Печерский, раскритиковал депутатов-мажоритарщиков в узости мышления, в лоббировании исключительно интересов своего избирательного округа, а потом сорвался на патетику, заговорив о том, что ему стадно за прозябающий в нищете «народ-победитель».
Александр Афанасьев, согласившись, что критики изменений Устава Липецка на публичных слушаниях показали себя яркими ораторами, предложил оппозиционным депутатам сойтись на округах в честной борьбе за 36 мандатов горсовета будущего созыва:
- Депутат должен избираться фамилией, именем, отчеством. А политикой пусть занимается областной совет и Госдума. Липчанам интересны вопросы благоустройства, лавочки и дворы. Они должны прийти за решением своих проблем к депутату, которого знают в лицо.
В итоге большинством голосов члены постоянной депутатской комиссии проголосовали за изменения 50 статей Устава Липецка, главными из которых является переход формирования горсовета со смешанной системы на мажоритарную, отказ от депутатских фракций, возможность отзыва депутатов и главы Липецка после вступивших в их отношении приговоров судов, за появление статьи, регламентирующей деятельность молодежного парламента. Последнее слово - за сессией городского Совета.
не совсем так
сс
Пенсионер
не совсем так
Не-не-не
Чиполлино
Однозначно
гость
Житель
Житель