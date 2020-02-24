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сегодня, 16:22

Китай разработал вакцину против коронавируса

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Китай разработал вакцину против коронавируса

Вакцина предварительно показала эффективность против нового типа коронавируса

Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передают "Известия".

Дипломат сообщил, что, хотя новое лекарство показывает хорошие результаты, его еще нужно перепроверить и доработать. Он также рассказал, что хлорохина фосфат — лекарство, десятилетиями использовавшееся как средство от малярии, — уже показал эффективность в борьбе с коронавирусом.

Также Китай ранее официально признал противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифеновир, разработанный в советское время, эффективным лекарством против коронавируса. Он включен КНР в шестую версию предварительного плана лечения вируса.

Также было объявлено о создании экспресс-теста, благодаря которому диагностика коронавируса занимает лишь 15 минут.
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