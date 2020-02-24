В России
19 минут назад
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах
Такую возможность обсуждают Москва и Анкара
Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу, сообщает ТАСС.
"Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако нет пока какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки", - сообщил он.
Чиновник также предположил, что в 2020 году турпоток из РФ увеличится на 15% и превысит 6 млн человек.
Каралоглу также рассказал о русской общине Антальи — всего там живут около 16 тыс. россиян, имеющих свои союзы и культурные центры. Кроме того, он предложил устроить «российский фестиваль» в Турции. «Мы будем очень рады этому мероприятию, всеми возможными ресурсами готовы поддержать такое мероприятие у нас в Анталье», — передает слова чиновника агентство.
Прошлое лето стало для российских туристов в Турции очень смертоносным — посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что за сезон погибли 88 человек. Кроме того, зафиксировано около 40 фактов медицинской эвакуации. Рост числа несчастных случаев связан с тем, что россияне стали чаще посещать Турцию, пояснил дипломат.
"Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако нет пока какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки", - сообщил он.
Чиновник также предположил, что в 2020 году турпоток из РФ увеличится на 15% и превысит 6 млн человек.
Каралоглу также рассказал о русской общине Антальи — всего там живут около 16 тыс. россиян, имеющих свои союзы и культурные центры. Кроме того, он предложил устроить «российский фестиваль» в Турции. «Мы будем очень рады этому мероприятию, всеми возможными ресурсами готовы поддержать такое мероприятие у нас в Анталье», — передает слова чиновника агентство.
Прошлое лето стало для российских туристов в Турции очень смертоносным — посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что за сезон погибли 88 человек. Кроме того, зафиксировано около 40 фактов медицинской эвакуации. Рост числа несчастных случаев связан с тем, что россияне стали чаще посещать Турцию, пояснил дипломат.