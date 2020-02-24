В мире

56 минут назад

Дамаск подвергся ракетному обстрелу

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По информации агентства SANA, его вели со стороны оккупированных Голанских высот

Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

По его информации, в небе над столицей слышны звуки взрывов.

Отмечается, что большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей. Агентство уточняет, что обстрел велся со стороны оккупированных Голанских высот.

В то же время представитель Армии обороны Израиля Авихай Адрей на своей странице в Twitter написал, что вооруженные силы страны "нанесли ряд ударов по террористическим объектам, принадлежащим [радикальной палестинской] группировке "Исламский джихад", на юге Дамаска", сообщает tass.ru

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