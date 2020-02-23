Происшествия
сегодня, 09:51
Липчанин отправился торговать наркотиками в Омск
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Жители Липецка грозить 20 лет колонии строго режима за закладки с синтетикой.
В садоводчестве Центрального округа задержали 25-летнего жителя Липецка, который работал в Омске в интернет-магазине по продаже наркотиков, сообщает Региональное информационное агентство «Омск-информ».
Парень был курьером-закладчиком и занимался продажей «синтетики». За одну закладку он получал 300-400 рублей.
При себе, в автомобиле и в съемной квартире молодого человека обнаружили всего 280 гр наркосинтетики. Также у него изъяли фасовочные весы, банковские карты и телефон, с помощью которого он держал связь с работодателем.
По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. Он находится под стражей.
Парень был курьером-закладчиком и занимался продажей «синтетики». За одну закладку он получал 300-400 рублей.
При себе, в автомобиле и в съемной квартире молодого человека обнаружили всего 280 гр наркосинтетики. Также у него изъяли фасовочные весы, банковские карты и телефон, с помощью которого он держал связь с работодателем.
По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. Он находится под стражей.
2 296
ИК-3
ИК-3