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сегодня, 09:51

Липчанин отправился торговать наркотиками в Омск

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#наркотики #синтетика
Липчанин отправился торговать наркотиками в Омск

Жители Липецка грозить 20 лет колонии строго режима за закладки с синтетикой.

В садоводчестве Центрального округа задержали 25-летнего жителя Липецка, который работал в Омске в интернет-магазине по продаже наркотиков, сообщает Региональное информационное агентство «Омск-информ».

Парень был курьером-закладчиком и занимался продажей «синтетики». За одну закладку он получал 300-400 рублей.

При себе, в автомобиле и в съемной квартире молодого человека обнаружили всего 280 гр наркосинтетики. Также у него изъяли фасовочные весы, банковские карты и телефон, с помощью которого он держал связь с работодателем.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. Он находится под стражей.
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#наркотики #синтетика

Комментарии (2)

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ИК-3

6 минут назад
Кто в Омске на рябом был, поймёт о чём я.
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ИК-3

12 минут назад
В Омске лагеря не айс... Пусть молиться, чтобы на тройку попасть.
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