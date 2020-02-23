Липчанин отправился торговать наркотиками в Омск

Жители Липецка грозить 20 лет колонии строго режима за закладки с синтетикой.

В садоводчестве Центрального округа задержали 25-летнего жителя Липецка, который работал в Омске в интернет-магазине по продаже наркотиков, сообщает Региональное информационное агентство «Омск-информ».



Парень был курьером-закладчиком и занимался продажей «синтетики». За одну закладку он получал 300-400 рублей.



При себе, в автомобиле и в съемной квартире молодого человека обнаружили всего 280 гр наркосинтетики. Также у него изъяли фасовочные весы, банковские карты и телефон, с помощью которого он держал связь с работодателем.



По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. Он находится под стражей.