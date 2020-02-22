Липчане стали чаще искать работу

С начала года биржу труда пришло на 18% больше трудоспособных жителей области, чем в аналогичном периоде 2019 года.

С начала 2020 года в службу занятости обратилось 5 400 человек, что на 18,3% больше чем за аналогичный период 2019 года, сообщает управление труда и занятости Липецкой области. Уровень безработицы составляет 0,4%. С начала года работу нашли 3 400 человек, причем 3 100 — постоянную. В свободное от учебы время работали 33 подростка. Из числа обратившихся за трудоустройством 86 инвалидов работу смогли предложить 36%.



В службах занятости есть 9 300 вакансий. Больше всего спросом у работодателей пользуются квалифицированные сотрудники в сферах промышленности, строительства, транспорта (нужно 1 700 человек), операторы производственных установок и машин, сборщики, водители и специалисты высшего уровня квалификации ( по 1 600 человек) и неквалифицированные рабочие ( 1 400 вакансий).



