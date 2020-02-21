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Подпись Путина продали за 340 000 рублей
Автограф пустили с аукциона по стартовой цене.
Личный автограф президента РФ Владимира Путина политологу, журналисту Валентину Зорину ушел с молотка за 340 тыс. рублей, сообщает в пятницу пресс-служба аукционного дома "12-й стул". Покупатель заплатил стартовую цену.
Президент РФ Владимир Путин в 2001 году отправил благодарственное письмо известному американисту Валентину Зорину за книгу «Неизвестное об известном», которую тот прислал ему в подарок. Официальный печатный документ главы государства был снабжен теплым постскриптумом, написанным от руки.
На этом же аукционе были проданы пять листов заметок режиссера и сценариста Андрея Тарковского по ценам от 160 до 650 тысяч рублей. А материалы, связанные с фильмом "Зеркало" – автографы режиссера и фотографии — проданы за 2 миллиона рублей.
Одним из лотов была бейсболка группы "Ленинград" с автографом Сергея Шнурова – она продана за 4,2 тысячи рублей, дополняют «Вести».
Президент РФ Владимир Путин в 2001 году отправил благодарственное письмо известному американисту Валентину Зорину за книгу «Неизвестное об известном», которую тот прислал ему в подарок. Официальный печатный документ главы государства был снабжен теплым постскриптумом, написанным от руки.
На этом же аукционе были проданы пять листов заметок режиссера и сценариста Андрея Тарковского по ценам от 160 до 650 тысяч рублей. А материалы, связанные с фильмом "Зеркало" – автографы режиссера и фотографии — проданы за 2 миллиона рублей.
Одним из лотов была бейсболка группы "Ленинград" с автографом Сергея Шнурова – она продана за 4,2 тысячи рублей, дополняют «Вести».
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