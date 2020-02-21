В России

сегодня, 13:45

Подпись Путина продали за 340 000 рублей

2 299
#аукцион

Автограф пустили с аукциона по стартовой цене.

Личный автограф президента РФ Владимира Путина политологу, журналисту Валентину Зорину ушел с молотка за 340 тыс. рублей, сообщает в пятницу пресс-служба аукционного дома "12-й стул". Покупатель заплатил стартовую цену.

Президент РФ Владимир Путин в 2001 году отправил благодарственное письмо известному американисту Валентину Зорину за книгу «Неизвестное об известном», которую тот прислал ему в подарок. Официальный печатный документ главы государства был снабжен теплым постскриптумом, написанным от руки.

На этом же аукционе были проданы пять листов заметок режиссера и сценариста Андрея Тарковского по ценам от 160 до 650 тысяч рублей. А материалы, связанные с фильмом "Зеркало" – автографы режиссера и фотографии — проданы за 2 миллиона рублей.

Одним из лотов была бейсболка группы "Ленинград" с автографом Сергея Шнурова – она продана за 4,2 тысячи рублей, дополняют «Вести».
2 299
#аукцион

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Поднимают

52 минуты назад
Путину падающий рейтинг ,дело табак чувствует окружение Путина !
ответить

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ

сегодня, 13:54
Это имеет к нашему региону и местным новостям?
ответить

Еще в рубрике

Из-за температурящей китаянки в Брянске оцепили поезд
#коронавирус
Из-за температурящей китаянки в Брянске оцепили поезд

сегодня, 13:32

В России
Голодных омских школьниц к врачам выносили на руках
#линейка #голод #школа
Голодных омских школьниц к врачам выносили на руках

сегодня, 12:55

В России
МиГи научат садиться в беспилотном режиме
#истребитель #беспилотник
МиГи научат садиться в беспилотном режиме

сегодня, 12:49

В России
Россияне боятся ухода Путина по целому перечню причин
#Путин #опрос #страх
1
Россияне боятся ухода Путина по целому перечню причин

сегодня, 12:43

В России
Победу Большунова «записали» в актив снегохода
#лыжи #снегоход
Победу Большунова «записали» в актив снегохода

сегодня, 12:36

В России
Налог на старые машины могут резко повысить
#налог #автомобили
Налог на старые машины могут резко повысить

сегодня, 12:27

В России