Общество

сегодня, 14:35

Госдирекция культурного наследия отметила 30-летие

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#Госдирекция
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Госдирекция культурного наследия отметила 30-летие

Учреждение сократило название 

Сегодня Государственной дирекции культурного наследия, которая до прошлого года носило название «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области исполнилось 30 лет. 

Из названия исчезло слово «по охране». У учреждения теперь охранных функций распространяющейся на памятники культуры и археологии нет, но оно продолжит сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного наследия. С прошлого года учреждение переподчинили из управления культуры - управлению по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Собственно, из названия управления следует, что охраной объектов культурного наследия занимается теперь оно. Но это лишь перестановка мест слагаемых. Специалисты управления и Госдирекции все равно остаются в единой упряжке.

Сегодняшнее праздничное мероприятие в Госдирекции носила характер отчетной конференции. На ней археологи отчитались о проведенной в последние несколько лет  работе, экспедициях в другие регионы, раскопках в Липецке и городах Липецкой области.

Отдельный доклад посвящался Ельцу, который предоставили заместитель Госдирекции Наталья Ивашова и  начальник отдела Александр Новосельцев.

Наталья Ивашова сообщила, что завершилось подготовка документации по Ельцу как историческому поселению федерального значения и достопримечательного места регионального значения. Работа заняла десятилетие. Определены кадастровые границы участков, объекты культурного наследия и их границы, и сам предмет охраны. Теперь археологи и архитекторы знают, что можно в Ельце делать, а чего нельзя имея на то документальные обоснования и юридические инструменты.

Александр Новосельцев показал на слайдах фото Ельца 1978 года. Это не обычные снимки  фотографа-любителя, а фото специалиста, научного сотрудника московского института истории. В 1978 году он и его коллеги, историки из Москвы Клоковы посетили Елец специально оценить его состояние как исторического поселения. Тогда же и были сделаны предметные снимки. Их более 600. Александр Новосельцев представил лишь около сотни.  По снимкам видны изменения как в лучшую сторону, так и, увы, в худшую. Но по ним Госдирекция может составлять представление об облике Ельца, исчезнувших за прошедшие 42 года строениях, памятниках, старинных домиках, и увидеть, что сделано. Многие объекты культурного наследия на сегодняшний день восстановлены.  По словам Новосельцева, за 30 лет существования Госдирекции в Ельце восстановлены более 30 памятников культуры, археологии. Восстановлены храмы – Введенский, храм Елецкой иконы Божьей матери, музей Бунина, Вознесенский собор, Знаменский монастырь.

В Липецке за эти годы восстановлены и отреставрированы дом купца Губина (областная картинная галерея), Дом аптекаря Вяжлинского (Дом Мастера), Христорождественский собор, Древне - Успенская церковь и целый ряд других.  

 

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#Госдирекция
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Комментарии (6)

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Отец Геннадий

38 минут назад
Старик Новосельцев отработал свой хлеб, а дирекция уже давно не функционирует как надо, только денежки пилят
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555

57 минут назад
Подзаголовок классный! Город, наймите уже кого- нибудь, грамотного! После вас какое культурное наследие хоть останется, г 48?!!
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Козлодоев.

сегодня, 14:55
Пусть эти бездельники порывы теплотрсс чинят.Может там чего найдут.
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###

сегодня, 14:49
Чтоб их всех разорвало.
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Люди

сегодня, 14:47
Это п...ц какой-то!
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НАРОД

сегодня, 14:40
это еще одна шарашка для блатных бездельников и распила денег
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