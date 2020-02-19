В России
сегодня, 15:58
Алсу покупала голоса для победы дочери в шоу
Главная интрига конкурса «Голос. Дети» раскрыта. Певица призналась в денежной поддержке.
Певица Алсу в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» подтвердила, что покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, участвовавшей в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Певица подчеркнула, что покупала смс в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала, пишет «Газета».
Певица заявила, что по правилам шоу каждый человек может проголосовать до 20 раз, отмечает издание «В Казани». «То есть, уже изначально человек голосует по мере своих возможностей. Это уже несправедливо. Наверное, очень хорошо, что этот метод признали неэтичным, и организаторы изменили правила», — сказала Алсу. Как сказала Алсу во время интервью, ей кажется, что проблему увидели только в том, что победила дочь известных людей.
Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля 2019 года, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу. Итоги голосования возмутили общественность, пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.
Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. Как выяснили эксперты, накрутки в пользу Абрамовой действительно имели место. Первый канал аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.
Певица заявила, что по правилам шоу каждый человек может проголосовать до 20 раз, отмечает издание «В Казани». «То есть, уже изначально человек голосует по мере своих возможностей. Это уже несправедливо. Наверное, очень хорошо, что этот метод признали неэтичным, и организаторы изменили правила», — сказала Алсу. Как сказала Алсу во время интервью, ей кажется, что проблему увидели только в том, что победила дочь известных людей.
Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля 2019 года, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу. Итоги голосования возмутили общественность, пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.
Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. Как выяснили эксперты, накрутки в пользу Абрамовой действительно имели место. Первый канал аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.