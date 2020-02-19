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В центре города напали на парня с розовыми волосами
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Молодому человеку угрожали расправой на Новом Арбате.
В центре Москвы на Новом Арбате компания друзей пригрозила местному жителю пистолетом из-за розового цвета волос, сообщает «Лента». На голову его друга вылили молочный коктейль и спросили: «Надеюсь, ты отмылся?». В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели конфликт в кафе на Новом Арбате в Москве.
Инцидент произошел вечером 17 февраля. Компания друзей, среди которых был Василий Усанов, гуляла на Новом Арбате и зашла поесть в Food Market 21. Усанов остался в зале один, пока его друзья ходили за заказом. В этот момент к нему подошла компания из пяти человек, завязался конфликт. Один из них говорил, что Усанов косо посмотрел в их сторону. Другой спрашивал: «Зачем ты моего младшего брата обижаешь?» Молодые люди кричали и угрожали убийством.
Усанов, который оказался блогером, считает, что у нас многонациональная страна и нужно уважать традиции и непривычный внешний вид. Блогер хочет, чтобы обидчиков привлекли к ответственности, но пока не стал писать заявление в полицию, сославшись, что не успел, и было бы круто, если бы кто-то помог его грамотно составить.
- Каждый может красится так как хочет, прокалывать все, что ему вздумается. Может любить и ходить как ему хочется. И ни один человек не вправе бить другого, как бы тот не выглядел, - пояснил парень в разговоре с «Комсомольской правдой».
Инцидент произошел вечером 17 февраля. Компания друзей, среди которых был Василий Усанов, гуляла на Новом Арбате и зашла поесть в Food Market 21. Усанов остался в зале один, пока его друзья ходили за заказом. В этот момент к нему подошла компания из пяти человек, завязался конфликт. Один из них говорил, что Усанов косо посмотрел в их сторону. Другой спрашивал: «Зачем ты моего младшего брата обижаешь?» Молодые люди кричали и угрожали убийством.
Усанов, который оказался блогером, считает, что у нас многонациональная страна и нужно уважать традиции и непривычный внешний вид. Блогер хочет, чтобы обидчиков привлекли к ответственности, но пока не стал писать заявление в полицию, сославшись, что не успел, и было бы круто, если бы кто-то помог его грамотно составить.
- Каждый может красится так как хочет, прокалывать все, что ему вздумается. Может любить и ходить как ему хочется. И ни один человек не вправе бить другого, как бы тот не выглядел, - пояснил парень в разговоре с «Комсомольской правдой».
208