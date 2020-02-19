Госжилинспекция разберется с астрономическими счетами за отопление в «Европейском»

Жильцы новостройки сначала получали платежки с заниженными платежами, а потом им выставили колоссальные суммы долгов. В ГЖИ намерены разобрать, кто решил шокировать липчан и зачем.





- С октября по декабрь 2019 года расчет платы за отопление по всем блок - секциям (с 1 по 7) дома № 10 по улице Свиридова производился исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии, потребленного в блок - секциях №№5,6,7 за прошлый отопительный сезон. Указанный среднемесячный объем был распределен на все блок - секции с 1 по 7, то есть удельное потребление было занижено, так как не было учтено теплопотребление в секциях 1-4, - уверены в ГЖИ. - В ходе проведения официальной внеплановой проверки будут установлены все юридически значимые факты, выявлены виновные действия и приняты меры надлежащего реагирования в отношении виновных лиц. При наличии на то законных оснований будет выдано предписание на устранение нарушения действующего законодательства при начислении платы за отопление.



Госжилинспекция приводит простой пример. Например, размер платы за отопление для жилого помещения площадью 57,9 кв.м в октябре 2019 года составил - 720,57 руб., в ноябре - 626,38 руб., декабре - 643,61 руб. Но размер платы за отопление, рассчитанный по нормативу для квартиры такой площадью, составляет 2 239 руб. в месяц.В платежных документах за январь 2020 было выполнено доначисление платы за отопление за октябрь - декабрь 2019 года, исходя из норматива потребления. Так, для квартиры площадью 57,9 кв.м. доначисление составило - 4726,56 руб.



Напомним, в понедельник жители новостройки прислали в редакцию GOROD48 письмо с изображением платежного документа за отопление в одной из квартир. За январь с учетом перерасчета с владельца квартиры в 54 квадратных метра спросили почти 6 500 рублей. Жители микрорайона оказались в шоке от выставленных счетов. Жильцы новостройки не могут понять, кто хочет на них нажиться — теплоснабжающая организация или управляющая компания. Госжилинспекция Липецкой области поможет жителям дома №10 на улице Свиридова в микрорайоне «Европейский» разобраться с подозрительно большими квитанциями за тепло, сообщили GOROD48 в ГЖИ. Работники ведомства уже выяснили, что увеличение платы за отопление квартир в указанном доме в январе 2020 года явилось следствием некорректных, заниженных, платежек за последние три месяца 2019 года, которые выставлялись ПАО «Квадра» собственникам жилых помещений.- С октября по декабрь 2019 года расчет платы за отопление по всем блок - секциям (с 1 по 7) дома № 10 по улице Свиридова производился исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии, потребленного в блок - секциях №№5,6,7 за прошлый отопительный сезон. Указанный среднемесячный объем был распределен на все блок - секции с 1 по 7, то есть удельное потребление было занижено, так как не было учтено теплопотребление в секциях 1-4, - уверены в ГЖИ. - В ходе проведения официальной внеплановой проверки будут установлены все юридически значимые факты, выявлены виновные действия и приняты меры надлежащего реагирования в отношении виновных лиц. При наличии на то законных оснований будет выдано предписание на устранение нарушения действующего законодательства при начислении платы за отопление.Госжилинспекция приводит простой пример. Например, размер платы за отопление для жилого помещения площадью 57,9 кв.м в октябре 2019 года составил - 720,57 руб., в ноябре - 626,38 руб., декабре - 643,61 руб. Но размер платы за отопление, рассчитанный по нормативу для квартиры такой площадью, составляет 2 239 руб. в месяц.В платежных документах за январь 2020 было выполнено доначисление платы за отопление за октябрь - декабрь 2019 года, исходя из норматива потребления. Так, для квартиры площадью 57,9 кв.м. доначисление составило - 4726,56 руб.Напомним, в понедельник жители новостройки прислали в редакцию GOROD48 письмо с изображением платежного документа за отопление в одной из квартир. За январь с учетом перерасчета с владельца квартиры в 54 квадратных метра спросили почти 6 500 рублей. Жители микрорайона оказались в шоке от выставленных счетов. Жильцы новостройки не могут понять, кто хочет на них нажиться — теплоснабжающая организация или управляющая компания. Ситуацию пояснили в «Квадре».