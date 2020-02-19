Общество

39 минут назад

Госжилинспекция разберется с астрономическими счетами за отопление в «Европейском»

16 577
#отопление #ГЖИ #ЖКХ
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Госжилинспекция разберется с астрономическими счетами за отопление в «Европейском»

Жильцы новостройки сначала получали платежки с заниженными платежами, а потом им выставили колоссальные суммы долгов. В ГЖИ намерены разобрать, кто решил шокировать липчан и зачем.

Госжилинспекция Липецкой области поможет жителям дома №10 на улице Свиридова в микрорайоне «Европейский» разобраться с подозрительно большими квитанциями за тепло, сообщили GOROD48 в ГЖИ. Работники ведомства уже выяснили, что увеличение платы за отопление квартир в указанном доме в январе 2020 года явилось следствием некорректных, заниженных, платежек за последние три месяца 2019 года, которые выставлялись ПАО «Квадра» собственникам жилых помещений.

- С октября по декабрь 2019 года расчет платы за отопление по всем блок - секциям (с 1 по 7) дома № 10 по улице Свиридова производился исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии, потребленного в блок - секциях №№5,6,7 за прошлый отопительный сезон. Указанный среднемесячный объем был распределен на все блок - секции с 1 по 7, то есть удельное потребление было занижено, так как не было учтено теплопотребление в секциях 1-4, - уверены в ГЖИ. - В ходе проведения официальной внеплановой проверки будут установлены все юридически значимые факты, выявлены виновные действия и приняты меры надлежащего реагирования в отношении виновных лиц. При наличии на то законных оснований будет выдано предписание на устранение нарушения действующего законодательства при начислении платы за отопление.

Госжилинспекция приводит простой пример. Например, размер платы за отопление для жилого помещения площадью 57,9 кв.м в октябре 2019 года составил - 720,57 руб., в ноябре - 626,38 руб., декабре - 643,61 руб. Но размер платы за отопление, рассчитанный по нормативу для квартиры такой площадью, составляет 2 239 руб. в месяц.В платежных документах за январь 2020 было выполнено доначисление платы за отопление за октябрь - декабрь 2019 года, исходя из норматива потребления. Так, для квартиры площадью 57,9 кв.м. доначисление составило - 4726,56 руб.

Напомним, в понедельник жители новостройки прислали в редакцию GOROD48 письмо с изображением платежного документа за отопление в одной из квартир. За январь с учетом перерасчета с владельца квартиры в 54 квадратных метра спросили почти 6 500 рублей. Жители микрорайона оказались в шоке от выставленных счетов. Жильцы новостройки не могут понять, кто хочет на них нажиться — теплоснабжающая организация или управляющая компания. Ситуацию пояснили в «Квадре».
16 577
#отопление #ГЖИ #ЖКХ
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Комментарии (16)

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ГОРОЖАНИН

21 секунду назад
А ЖИЛИНСПЕКЦИЯ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕТ СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ, А КВАДРА ПОЛОЖИЛА НА ВСЕ!
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Animal planet

1 минуту назад
собственник, без лоха и жизнь плоха)))
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сёрфер

5 минут назад
что это за цифры такие) кв 55 квадратов начислено за январь 3863 , это что там за норматив по которому мне меньше 2.2 к должны начислять?
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гость

6 минут назад
липчанин, ты перепутал Квадру с ЛГЭКом !
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смехопанорама

7 минут назад
собственник, ты сказочно богат и умён , раз купил там квартиру , для тебя , пару тысяч , так , один раз за хлебом сходить .
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липчанин

10 минут назад
Одно не понятно, почему Артамонов не сменит руководство Квадры?
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ГОРОЖАНИН

12 минут назад
ВОТ ИМЕННО, ПОЧЕМУ? ЦИФРЫ ВЕЗДЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ!
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Анна

16 минут назад
А почему то(ько в Европейском разобраться по всему городу счета астрономические приходят
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собственник

18 минут назад
Я на прошлой неделе купил там квартиру дорого (потомучто отопление недорогое- согласно счетам). А теперь мне что надо будет оплачивать перерасчёт за бывших хозяев ?
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Октябрьская 89

19 минут назад
"Но размер платы за отопление, рассчитанный по нормативу для квартиры такой площадью, составляет 2 239 руб" Если бы по 2000 руб. приходили платежи, то не было бы вопросов. 60 кв.м 4250 руб. с октября месяца прошлого года. Это чисто за отопление, без горячей воды. Откуда такая цена?
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