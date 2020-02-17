Общество

24 минуты назад

Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление

11 897
#Квадра #отопление
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Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление

Жильцы домов нового микрорайона не могут понять, кто хочет на них нажиться — теплоснабжающая организация или управляющая компания. Ситуацию пояснили в «Квадре».

Сегодня в редакцию GOROD48 пришло письмо с изображением платежного документа за отопление в одной из квартир дома №10 на улице Свиридова (микрорайон «Европейский»). За январь с учетом перерасчета с владельца квартиры в 54 квадратных метра спросили почти 6 500 рублей. Жители микрорайона оказались в шоке от выставленных счетов.


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Ситуацию с суммами в платежках пояснили в липецком филиале «Квадры».

- В платежных документах произведена и отражена корректировка размера платы за отопление за период с октября по декабрь 2019 года. Указанный дом вводился в эксплуатацию поэтапно, в связи, с чем начисления платы за коммунальные ресурсы с февраля 2017 года производились по части жилых и нежилых помещений и с июля 2019 года с учетом ввода в эксплуатацию оставшейся части помещений. Соответственно, ввод приборов учета тепловой энергии и теплоносителя осуществлен также поэтапно, - сообщили в ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация". - По данным филиала в августе 2019 года истек межповерочный интервал средств измерений, входящие в состав общедомового прибора учета, учитывающего потребление энергоресурсов по одной из блок-секции. В данном случае показания прибора учета не могут участвовать в расчетах. В платежных документах за период с октября по декабрь 2019 года плата за отопление по указанному адресу предъявлена исходя из среднемесячного объема потребления. При определении среднемесячного объема потребления к расчету приняты показания прибора учета, который не учитывал фактическое потребление всего многоквартирного дома. Филиал располагал показаниями приборов учета, фиксирующих потребление только части жилых и нежилых помещений, введенных в эксплуатацию до июля 2019 года. В соответствии с требованиями действующего законодательства общедомовый прибор учета - это совокупность средств измерения и дополнительного оборудования, используемого для определения объемов коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом. В связи с чем, объем потребленной тепловой энергии по указанному адресу должен определяться суммарно по всему дому. Учитывая вышеизложенное, и отсутствие возможности определить фактическое потребление тепловой энергии всего дома за рассматриваемый период, а также за период, необходимый для определения среднемесячного объема потребления, расчет платы за отопление приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства исходя из утвержденного норматива потребления

Сумма перерасчета, например по указанной квартире, составила 4399,99 руб., в том числе:
- за октябрь 2019 года 2084,36 руб. (необходимо начислить) – 670,79 руб. (фактически начислено) = 1413,57 руб. (сумма перерасчета);
- за ноябрь 2019 года 2084,36 руб. (необходимо начислить) – 583,11 руб. (фактически начислено) = 1501,25 руб. (сумма перерасчета);
- за декабрь 2019 года 2084,36 руб. (необходимо начислить) – 599,19 руб. (фактически начислено) = 1485,17 руб. (сумма перерасчета).
11 897
#Квадра #отопление
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Комментарии (11)

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НКВД

6 минут назад
Почему руководство квадры ещё не в сизо?
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теперь ясно

8 минут назад
Ну Квадра же всё растусовала как начислено, теперь всё понятно.
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Блин горелый

8 минут назад
В Квадре скажут, что виновата УК, в УК скажут, что виновата Квадра, а жители твердо знают, что и УК, и Квадра, и далеко не только они! Не пора ли прокуратуре навестить и УК, и Квадру? Что-то у них компьютеры только в сторону увеличения ошибаются?
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Инстадепутат

9 минут назад
Микрорайон илитный, есть чем поживиться?
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цирк

9 минут назад
скоро посчитают как на ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ-145 тысяч, т. е процентов.
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Перри Мейсон

10 минут назад
Звериный оскал капитализма..
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Житель 11-го микрорайона

10 минут назад
Если вы бы взглянули в мою платёжку, вот где действительно бы вы поразились - 22 тысячи за 2-х комнатную в месяц... Не хило, да?
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За что голосовали

11 минут назад
То и получили
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Фрэнк Гудвин

12 минут назад
Бежать надо было раньше - теперь санкции.
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Житель

13 минут назад
Что -то ребята вы наплели.
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