Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление

Жильцы домов нового микрорайона не могут понять, кто хочет на них нажиться — теплоснабжающая организация или управляющая компания. Ситуацию пояснили в «Квадре».

Сегодня в редакцию GOROD48 пришло письмо с изображением платежного документа за отопление в одной из квартир дома №10 на улице Свиридова (микрорайон «Европейский»). За январь с учетом перерасчета с владельца квартиры в 54 квадратных метра спросили почти 6 500 рублей. Жители микрорайона оказались в шоке от выставленных счетов.Ситуацию с суммами в платежках пояснили в липецком филиале «Квадры».- В платежных документах произведена и отражена корректировка размера платы за отопление за период с октября по декабрь 2019 года. Указанный дом вводился в эксплуатацию поэтапно, в связи, с чем начисления платы за коммунальные ресурсы с февраля 2017 года производились по части жилых и нежилых помещений и с июля 2019 года с учетом ввода в эксплуатацию оставшейся части помещений. Соответственно, ввод приборов учета тепловой энергии и теплоносителя осуществлен также поэтапно, - сообщили в ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация". - По данным филиала в августе 2019 года истек межповерочный интервал средств измерений, входящие в состав общедомового прибора учета, учитывающего потребление энергоресурсов по одной из блок-секции. В данном случае показания прибора учета не могут участвовать в расчетах. В платежных документах за период с октября по декабрь 2019 года плата за отопление по указанному адресу предъявлена исходя из среднемесячного объема потребления. При определении среднемесячного объема потребления к расчету приняты показания прибора учета, который не учитывал фактическое потребление всего многоквартирного дома. Филиал располагал показаниями приборов учета, фиксирующих потребление только части жилых и нежилых помещений, введенных в эксплуатацию до июля 2019 года. В соответствии с требованиями действующего законодательства общедомовый прибор учета - это совокупность средств измерения и дополнительного оборудования, используемого для определения объемов коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом. В связи с чем, объем потребленной тепловой энергии по указанному адресу должен определяться суммарно по всему дому. Учитывая вышеизложенное, и отсутствие возможности определить фактическое потребление тепловой энергии всего дома за рассматриваемый период, а также за период, необходимый для определения среднемесячного объема потребления, расчет платы за отопление приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства исходя из утвержденного норматива потребленияСумма перерасчета, например по указанной квартире, составила 4399,99 руб., в том числе:- за октябрь 2019 года 2084,36 руб. (необходимо начислить) – 670,79 руб. (фактически начислено) = 1413,57 руб. (сумма перерасчета);- за ноябрь 2019 года 2084,36 руб. (необходимо начислить) – 583,11 руб. (фактически начислено) = 1501,25 руб. (сумма перерасчета);- за декабрь 2019 года 2084,36 руб. (необходимо начислить) – 599,19 руб. (фактически начислено) = 1485,17 руб. (сумма перерасчета).