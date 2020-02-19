На сопредельном с «Унионом» здании посыпался фасад

В Липецкой государственной филармонии говорят о значительных разрушениях здания.

Сегодня ночью на сопредельном с «Унионом» здании обвалился фасад.- Повреждения очень значительные, - сообщил GOROD48 заместитель директора областного автономного учреждения культуры «Липецкая государственная филармония (Унион)» Аркадий Антонов. - Кто виноват в том, что случилось, не могу судить.По словам заместителя директора филармонии Татьяны Минаевой, в этом здании проходят репетиции нескольких художественных коллективов, хранится реквизит и музыкальные инструменты. За помещение филармония платит владельцу - частной фирме по полмиллиона рублей в месяц. Такая арендная плата для «Униона» неподъемна, о чем проинформировано областное управление культуры и туризма.- Это здание - не часть «Униона», который был отреставрирован в 2015 году. Оно принадлежит частной организации, - подтвердил слова Минаевой начальник Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области Андрей Найденов.Кинотеатр «Унион» является одним из старейших зданий Липецка. Здание построено в «кирпичном» стиле в последней четверти ХIХ века. Впервые в документах оно упоминается в 1893 году, когда его владельцы братья Николай, Иван и Василий Сидоровы подали прошение об утверждении проекта на ремонт и исправление принадлежащего им дома «по Старобазарной площади против Курзала Липецких Минеральный вод». В советские годы в здании находился кинотеатр «Октябрь».Здание капитально отремонтировали и отреставрировали в 2015 году, теперь в нем находится концертный зал «Униона». Только на его оснащение было выделено 130 миллионов рублей. Главной его изюминкой является рассчитанный на 250 мест концертный зал и сцена. Уникальную акустику, предназначенную для камерных концертов и выступления вокалистов, высоко оценили самые именитые гастролеры .