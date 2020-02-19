Происшествия

сегодня, 09:49

На сопредельном с «Унионом» здании посыпался фасад

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#"Унион"
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На сопредельном с «Унионом» здании посыпался фасад

В Липецкой государственной филармонии говорят о значительных разрушениях здания.

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Сегодня ночью на сопредельном с «Унионом» здании обвалился фасад.

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- Повреждения очень значительные, - сообщил GOROD48 заместитель директора областного автономного учреждения культуры «Липецкая государственная филармония (Унион)» Аркадий Антонов. - Кто виноват в том, что случилось, не могу судить.

По словам заместителя директора филармонии Татьяны Минаевой, в этом здании проходят репетиции нескольких художественных коллективов, хранится реквизит и музыкальные инструменты. За помещение филармония платит владельцу - частной фирме по полмиллиона рублей в месяц. Такая арендная плата для «Униона» неподъемна, о чем проинформировано областное управление культуры и туризма.

- Это здание - не часть «Униона», который был отреставрирован в 2015 году. Оно принадлежит частной организации, - подтвердил слова Минаевой начальник Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области Андрей Найденов.

Кинотеатр «Унион» является одним из старейших зданий Липецка. Здание построено в «кирпичном» стиле в последней четверти ХIХ века. Впервые в документах оно упоминается в 1893 году, когда его владельцы братья Николай, Иван и Василий Сидоровы подали прошение об утверждении проекта на ремонт и исправление принадлежащего им дома «по Старобазарной площади против Курзала Липецких Минеральный вод». В советские годы в здании находился кинотеатр «Октябрь».

Здание капитально отремонтировали и отреставрировали в 2015 году, теперь в нем находится концертный зал «Униона». Только на его оснащение было выделено 130 миллионов рублей. Главной его изюминкой является рассчитанный на 250 мест концертный зал и сцена. Уникальную акустику, предназначенную для камерных концертов и выступления вокалистов, высоко оценили самые именитые гастролеры .
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#"Унион"
1

Комментарии (10)

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Еллы Палы

33 секунды назад
500 тр за репетицию детишек-это преступный сговор. надо установить арендодателей и выяснить, с кем обговаривалась цена из администрации города.
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гость

19 минут назад
Сопредельной может быть только территория иностранного государства ДЕБИЛЫ
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Повезло что в этот

26 минут назад
момент мимо этого здания не проходили чиновники мэрии или депутаты горсовета!
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123

49 минут назад
Ништяк Отмыв бабла, пол ляма в месяц хер знает кому и за что
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Ужас

59 минут назад
А ещё говорят при СССР плохо строили
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Иван

сегодня, 10:05
Где они берут такие деньги на арендную плату и нужна ли такая аренда. Что то тут не чисто.
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Окстись

сегодня, 10:04
Житель, какая тебе советская постройка, статью-то читал?
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о , мля , как !

сегодня, 10:03
Напомним, что в 2012 году ООО «Лайм ПАРК» заключило контракт на реставрацию исторического здания с администрацией региона на 100 млн. рублей.«Лайм ПАРК» запросил на реконструкцию первого липецкого кинотеатра «Унион» ещё 50 млн. рублей.Компания ООО «Лайм ПАРК» зарегистрирована в 2010 году и является единственным в Липецке предприятием, которое имеет патент на реставрационные работы 07:04 25.11.2014
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весёлый

сегодня, 10:00
от нашей музыки всё сыпится ,которую слушаем
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Житель

сегодня, 10:00
Ну ничего не могут, здания и сооружения, советской постройки стоят, а у этих все падает!
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