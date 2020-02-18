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26 минут назад
18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
Вопиющий случай произошел в Ставропольском крае
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Ставропольского края, которая родила у себя дома девочку, а потом выбросила ее в окно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка и вызвала скорую помощь, передает РИА Новости.
Благодаря бдительности женщины, малышку удалось спасти. "Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства", - подчеркнули в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка и вызвала скорую помощь, передает РИА Новости.
Благодаря бдительности женщины, малышку удалось спасти. "Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства", - подчеркнули в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.