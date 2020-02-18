В России

26 минут назад

18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

98
18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

Вопиющий случай произошел в Ставропольском крае

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Ставропольского края, которая родила у себя дома девочку, а потом выбросила ее в окно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка и вызвала скорую помощь, передает РИА Новости.

Благодаря бдительности женщины, малышку удалось спасти. "Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства", - подчеркнули в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.
98

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама
Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама

12 минут назад

В России
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

15 минут назад

В России
Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей
Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей

19 минут назад

В России
В России хотят расширить список обязательных прививок
В России хотят расширить список обязательных прививок

сегодня, 12:00

В России
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

сегодня, 11:15

В России
Число жертв ЧП на заводе «Русский хром» выросло до трех
Число жертв ЧП на заводе «Русский хром» выросло до трех

вчера, 18:44

В России