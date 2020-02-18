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На трассе «Дон» опрокинулся «КамАЗ»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.
В Усмани днем на улице 2-Елецкая столкнулись автомобили «ВАЗ-2105» под управлением 18-летнего парня и «Шевроле-Нива» с 37-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «пятерки» - с травмами его доставили в больницу. этими правилами приводит к наиболее тяжелым последствиям как для них самих, так и для остальных участников аварии.
В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 19-летнего парня и «ГАЗ» с его ровесником за рулем. В ДТП водитель первого автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
17 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2108 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1798 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 134 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 8 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.