На трассе «Дон» опрокинулся «КамАЗ»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 февраля в Хлевенском районе на трассе «Дон» 51-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, и грузовик перевернулся. Мужчину с травмами доставили в больницу.

В Усмани днем на улице 2-Елецкая столкнулись автомобили «ВАЗ-2105» под управлением 18-летнего парня и «Шевроле-Нива» с 37-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «пятерки» - с травмами его доставили в больницу. этими правилами приводит к наиболее тяжелым последствиям как для них самих, так и для остальных участников аварии.

В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 19-летнего парня и «ГАЗ» с его ровесником за рулем. В ДТП водитель первого автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

17 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2108 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1798 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 134 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 8 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.