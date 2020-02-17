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Театр имени Л. Н. Толстого продолжает обыгрывать коллег из драматического театра в футбол (ФОТО)

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#Театр #футбол #товарищеский матч артистов
Театр имени Л. Н. Толстого продолжает обыгрывать коллег из драматического театра в футбол (ФОТО)

Такого раньше не было: третье "дерби" подряд завершили в свою пользу "академики".

Артисты липецких театров сегодня вновь сошлись в бескомпромиссной борьбе на футбольном поле. На искусственном поле одного из фитнесс-центров города сборная липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого обыграла коллег из липецкого драматического театра (на Соколе) – 11:8.

Лучшим игроком в команде победителей оказался монтировщик сцены Вячеслав Панкеев, отправивший в чужие ворота аж 7 (!) голов. Капитан команды актер Евгений Власов сделал «хетт-трик» (3 гола в одном матче, прим.), еще один мяч провёл артист Эмин Мамедов.

У проигравших «пента-трик» (5 голов) на счету заведующего постановочной частью Антона Тихонова, а актер Роман Семенихин отличился трижды.

Отметим, что это был уже третий товарищеский матч артистов двух театров в 2020 годы. Сегодня команда драматического театра на соколе оказала своим соперникам наиболее упорное сопротивление. Но всё равно на счету театра имени Л. Н. Толстого уже третья победа: предыдущие матчи тоже завершились в их пользу – 14:5 и 11:5. Счет в неофициальной серии матчей 3-0.

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Капитан команды победителей артист Евгений Власов рассказал GOROD48, что противостояние двух театров длится уже несколько лет, и далеко не всегда «академики» были впереди. Но в этом году команда резко прибавила. По словам Власова, регулярных футбольных тренировок у артистов нет.

- Но перед играми у нас всегда проходит длительная разминка. Она и заменяет нам тренировки. После неё выходить на площадку и чувствуешь себя готовым на 100 процентов, - выдвинул Власов свою версию, как можно достичь футбольных вершин.

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Команда Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого носит официальное название «Маори» - по примеру сборной Новой Зеландии. И перед матчами проводит ритуал, похожий на новозеландский.

Фото ЛГАТД им. Л. Н. Толстого

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#Театр #футбол #товарищеский матч артистов

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