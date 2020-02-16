Погода в Липецке

сегодня, 17:01

В Липецкой области усилится ветер и еще потеплеет

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#потепление
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В Липецкой области усилится ветер и еще потеплеет

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица, ветер усилится до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры составят 0-1 градус тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градуса мороза. 


2 938
#потепление
1

Комментарии (2)

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Вася

сегодня, 18:10
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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SSL 9000

сегодня, 17:26
Ну, как всегда, зима в своём репертуаре: то потеплеет, то похолодает, то снова потеплеет, то опять похолодает, то снег, то мокрый снег, то жара, то морозы, то оттепель... Это понятно и так, без всяких там синоптиков! Зима же всё-таки, а может, и весна, а может, лето, или вообще-то, осень... Не поймёшь, короче, что-то там сейчас на улице за время года...
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