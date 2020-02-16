В Липецкой области усилится ветер и еще потеплеет

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица, ветер усилится до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры составят 0-1 градус тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градуса мороза.