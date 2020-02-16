сегодня, 17:01
В Липецкой области усилится ветер и еще потеплеет
В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица, ветер усилится до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры составят 0-1 градус тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градуса мороза.
Вася
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