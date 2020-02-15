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Губернатор пожелал войны каждой семье

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пожелал, чтобы каждую семью в регионе затронула война. Чиновник оговорился на праздничном концерте для ветеранов после того, как представил ролик о Великой Отечественной войне. 

Нам хотелось, чтобы в каждую семью… и каждую семью затронула война. И мы хотели, чтобы все эти [памятные] мероприятия, в том числе сегодняшний концерт, запомнились вам, — сказал Паслер.

Зрителями концерта стали около 3,5 тысячи человек: ветераны войны, труженики тыла, дети войны, чиновники, общественные деятели, журналисты и другие оренбуржцы. Мероприятие открыло Год памяти и славы в области.

По информации Lenta.ru, в пресс-службе оренбургского губернатора признали, что на концерте и в соцсетях показали черновую версию ролика, но отказались прокомментировать оговорку Паслера. Об этом сообщает news.rambler.ru

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Комментарии (1)

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Липецкий

58 минут назад
Да уже пох всем
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