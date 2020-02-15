Губернатор пожелал войны каждой семье

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пожелал, чтобы каждую семью в регионе затронула война. Чиновник оговорился на праздничном концерте для ветеранов после того, как представил ролик о Великой Отечественной войне.





Зрителями концерта стали около 3,5 тысячи человек: ветераны войны, труженики тыла, дети войны, чиновники, общественные деятели, журналисты и другие оренбуржцы. Мероприятие открыло Год памяти и славы в области.



По информации Lenta.ru, в пресс-службе оренбургского губернатора признали, что на концерте и в соцсетях показали черновую версию ролика, но отказались прокомментировать оговорку Паслера. Об этом сообщает



Нам хотелось, чтобы в каждую семью… и каждую семью затронула война. И мы хотели, чтобы все эти [памятные] мероприятия, в том числе сегодняшний концерт, запомнились вам, — сказал Паслер.Зрителями концерта стали около 3,5 тысячи человек: ветераны войны, труженики тыла, дети войны, чиновники, общественные деятели, журналисты и другие оренбуржцы. Мероприятие открыло Год памяти и славы в области.По информации Lenta.ru, в пресс-службе оренбургского губернатора признали, что на концерте и в соцсетях показали черновую версию ролика, но отказались прокомментировать оговорку Паслера. Об этом сообщает news.rambler.ru