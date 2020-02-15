«Не бойтесь превращать фантазии в свое дело»

Журналисты GOROD48 последние пару недель с любопытством наблюдали, как в Тербунском районе семья Худоян строит при своем недавно открывшемся придорожном кафе дровяную печь для пиццы и хлеба по семейным рецептам.

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Интерес наш не праздный, хотелось посмотреть - как реализовывается мечта отдельного человека и поговорить с опытным предпринимателем о возможности создать бизнес на деньги соцконтрактов, которые сейчас предлагает государство бедным гражданам.Житель села Тербуны езид по национальности Арман Худоян предприниматель опытный. Лет 15 он жил в Москве, открывал там продуктовые магазинчики, пока их не вытеснили супермаркеты крупных ритейлеров, занимался строительством, строил даже один из объектов Сколково. Москву он покинул не из-за неудач, а из-за того, что надоела столичная суета. Сам он говорит так: «В моей жизни было очень много хорошего, успешного, но и плохое было». Из неудач и бед – трудности в бизнесе, болезнь, лечение и жизнь в Германии. Но в любой ситуации он пытался узнать что-то новое, учиться на ошибках, приобретать опыт.- Когда в Москве шло все хорошо, я ни в чем себе не отказывал. В выходные мог запросто в ресторане оставить тысяч пятьдесят, но, собственно, для этого я работал, чтобы ни в чем себе не отказывать. А сейчас думаю, вот бы мне те 50 тысяч, они бы мне ой как помогли бы в новом деле!Новое дело Армана и его брата Карена, - это придорожное кафе на выезде из Тербунов. Пару месяцев назад братья арендовали павильон и начали готовить блюда русской и кавказской кухни. Буквально на днях братья запустили пиццерию. Но не обычную, пиццу они выпекают в итальянской печи на дубовых дровах. В этой же печи жарят шашлык, пекут хлеб – лепешки по рецепту древних езидов.Печь братья Худоян сложили сами. Пока Арман жил в Германии, он побывал во многих странах Европы, в том числе в Италии, где присматривался к традиционной технологии приготовления пиццы, записывал рецепты деревенских итальянских блюд.В этот вторник печь была закончена, и мы напросились к Худоянам на пиццу и разговор.- Да, если все делать по уму и включить фантазию. Я, наверное, не открою ничего нового, если скажу вам, что главное в любом деле, - это твоя фантазия и ее реализация. Да, порой приходится фантазировать и где взять на свое дело копеечку. Но можно зарабатывать, поверьте. И не надо бояться идти за своей мечтой. Трудно, на первых порах много лишений, но это реально. А без трудностей… Ну, что мне вам лишний раз повторять русскую пословицу, что под лежачий камень вода не течет?После этого вопроса Арман на несколько секунд «завис». Было видно, что он включил в голове калькулятор.- Вот, к примеру, печь наша итальянская обошлась тысяч в 50, еще траты на расходные материалы, даже продукты на первое время.… Да 250 тысяч мне бы хватило на открытие кафе, которое вы видите сейчас. Я серьезно! Это подспорье очень большое. Другое дело, что есть люди, которые видя деньги, пытаются их сразу тратить. Вот, это чувство нужно побороть, если ты чего-то хочешь достичь. Ты занялся своим делом, будь готов ко многим ограничениям на первых порах. Скажу о себе: в бизнесе сейчас занята вся моя семья, я брат, жена, даже родители. Выходных у нас нет. Никаких. Отпуска и поездки куда-либо мы отложили на несколько лет. Теперь только работа, работа и еще раз работа. Вечером мы собираемся в кафе на оперативку, планируем следующий день. Рано утром брат Карен, а он ответственный за техническую сторону, приезжает в кафе, растапливает печь, готовит все для работы. Открываемся. Приезжаю я, и до 11 вечера нахожусь здесь. Отдых только несколько ночных часов.Чтобы блюда кавказской, русской и итальянской кухни были качественными, Худояны взяли на работу профессионального повара. Василий Белов почти десять лет отработал в ресторанах и кафе Воронежа.Следят Худояны и за продуктами – их они покупают у проверенных-перепроверенных местных поставщиков.Ингредиенты без химии, лепешка пиццы из муки без так называемых «быстрых» дрожжей и добавок. Исключение – сыр моцарелла. Он – импортный.- С местными сырами поэксперементируем попозже, - говорит Арман Худоян. - Пока не могу рисковать ни кадрами, ни продуктами, ни качеством. Я уже привык к профессиональному подходу.Действительно, единственный непрофессионал в кафе, это бывший детдомовец Никита. Он занимается уборкой и колет дрова для пицца-печи. И он «социальная сторона» бизнеса Худоянов.- У Никиты очень тяжелое детдомовское детство и совершенно непонятные перспективы в жизни, - говорят братья Худоян. - С работой трудно всем, а уж этим ребятам со сложной судьбой и подавно. Почему бы не помочь на первых порах? Государство дало Никите жилье, без всякой отделки, мебели, в принципе в удручающем состоянии. Мы дали Никите нехитрую работу, пытаемся чем-то заинтересовать, дать ему стимул к жизни. За свою работу Никита получает деньги на карманные расходы. Одежду мы ему покупаем. Он стал как член нашей семьи, даже обедаем мы за одним столом.- Мы пока что начали. Пока в планах плюсом к пицце роллы и суши, отладка системы доставки по всему району, для чего я намерен купить несколько скутеров и нанять курьеров, строительство небольшой гостиницы, ведь в Тербунах, где четыре крупных предприятия, нет до сих пор гостиницы и даже хостела. Хочется и оранжерею для круглогодичного выращивания овощей, зелени... Давайте посмотрим, как пойдет дело у нас, а потом подумаем обо всем остальном? - говорит Арман Худоян.- Кстати, на Западе банки, выдавая ссуды на свое дело, буквально растят будущих бизнесменов, консультируют их, привлекая состоявшихся предпринимателей. Наличными такие ссуды не выдают, все идет по безналу: аренда, строительство, закупка оборудования. Там уберегут от необдуманных шагов, направят в нужное русло. Почему мы не учимся у них?- Дай Бог, чтобы пошли! Я объездил почти весь мир, в России и городов-то наверное нет, где бы я не был. И знаете, что хочу сказать? Я не видел столько бедных нигде, сколько в России, - сказал в завершение беседы Арман Худоян.По данным Управления социальной защиты населения Липецкой области, по состоянию на 7 февраля 9 жителей Липецкой области в рамках социального контракта изъявили желание открыть свое дело получив от государства ссуду 250 тысяч рублей.