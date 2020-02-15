сегодня, 10:59
«Не бойтесь превращать фантазии в свое дело»
Журналисты GOROD48 последние пару недель с любопытством наблюдали, как в Тербунском районе семья Худоян строит при своем недавно открывшемся придорожном кафе дровяную печь для пиццы и хлеба по семейным рецептам.
Житель села Тербуны езид по национальности Арман Худоян предприниматель опытный. Лет 15 он жил в Москве, открывал там продуктовые магазинчики, пока их не вытеснили супермаркеты крупных ритейлеров, занимался строительством, строил даже один из объектов Сколково. Москву он покинул не из-за неудач, а из-за того, что надоела столичная суета. Сам он говорит так: «В моей жизни было очень много хорошего, успешного, но и плохое было». Из неудач и бед – трудности в бизнесе, болезнь, лечение и жизнь в Германии. Но в любой ситуации он пытался узнать что-то новое, учиться на ошибках, приобретать опыт.
- Когда в Москве шло все хорошо, я ни в чем себе не отказывал. В выходные мог запросто в ресторане оставить тысяч пятьдесят, но, собственно, для этого я работал, чтобы ни в чем себе не отказывать. А сейчас думаю, вот бы мне те 50 тысяч, они бы мне ой как помогли бы в новом деле!
Новое дело Армана и его брата Карена, - это придорожное кафе на выезде из Тербунов. Пару месяцев назад братья арендовали павильон и начали готовить блюда русской и кавказской кухни. Буквально на днях братья запустили пиццерию. Но не обычную, пиццу они выпекают в итальянской печи на дубовых дровах. В этой же печи жарят шашлык, пекут хлеб – лепешки по рецепту древних езидов.
Печь братья Худоян сложили сами. Пока Арман жил в Германии, он побывал во многих странах Европы, в том числе в Италии, где присматривался к традиционной технологии приготовления пиццы, записывал рецепты деревенских итальянских блюд.
В этот вторник печь была закончена, и мы напросились к Худоянам на пиццу и разговор.
- Арман, несмотря на трудности ведения бизнеса в сельской местности, предпринимательство в глубинке все же возможно?
- Да, если все делать по уму и включить фантазию. Я, наверное, не открою ничего нового, если скажу вам, что главное в любом деле, - это твоя фантазия и ее реализация. Да, порой приходится фантазировать и где взять на свое дело копеечку. Но можно зарабатывать, поверьте. И не надо бояться идти за своей мечтой. Трудно, на первых порах много лишений, но это реально. А без трудностей… Ну, что мне вам лишний раз повторять русскую пословицу, что под лежачий камень вода не течет?
- Как относитесь к идее социального контракта, который предусматривает, в том числе ссуды на 250 тысяч рублей для организации своего дела. Этих средств достаточно для начала бизнеса, или мало?
После этого вопроса Арман на несколько секунд «завис». Было видно, что он включил в голове калькулятор.
- Вот, к примеру, печь наша итальянская обошлась тысяч в 50, еще траты на расходные материалы, даже продукты на первое время.… Да 250 тысяч мне бы хватило на открытие кафе, которое вы видите сейчас. Я серьезно! Это подспорье очень большое. Другое дело, что есть люди, которые видя деньги, пытаются их сразу тратить. Вот, это чувство нужно побороть, если ты чего-то хочешь достичь. Ты занялся своим делом, будь готов ко многим ограничениям на первых порах. Скажу о себе: в бизнесе сейчас занята вся моя семья, я брат, жена, даже родители. Выходных у нас нет. Никаких. Отпуска и поездки куда-либо мы отложили на несколько лет. Теперь только работа, работа и еще раз работа. Вечером мы собираемся в кафе на оперативку, планируем следующий день. Рано утром брат Карен, а он ответственный за техническую сторону, приезжает в кафе, растапливает печь, готовит все для работы. Открываемся. Приезжаю я, и до 11 вечера нахожусь здесь. Отдых только несколько ночных часов.
Чтобы блюда кавказской, русской и итальянской кухни были качественными, Худояны взяли на работу профессионального повара. Василий Белов почти десять лет отработал в ресторанах и кафе Воронежа.
Следят Худояны и за продуктами – их они покупают у проверенных-перепроверенных местных поставщиков.
Ингредиенты без химии, лепешка пиццы из муки без так называемых «быстрых» дрожжей и добавок. Исключение – сыр моцарелла. Он – импортный.
- С местными сырами поэксперементируем попозже, - говорит Арман Худоян. - Пока не могу рисковать ни кадрами, ни продуктами, ни качеством. Я уже привык к профессиональному подходу.
Действительно, единственный непрофессионал в кафе, это бывший детдомовец Никита. Он занимается уборкой и колет дрова для пицца-печи. И он «социальная сторона» бизнеса Худоянов.
- У Никиты очень тяжелое детдомовское детство и совершенно непонятные перспективы в жизни, - говорят братья Худоян. - С работой трудно всем, а уж этим ребятам со сложной судьбой и подавно. Почему бы не помочь на первых порах? Государство дало Никите жилье, без всякой отделки, мебели, в принципе в удручающем состоянии. Мы дали Никите нехитрую работу, пытаемся чем-то заинтересовать, дать ему стимул к жизни. За свою работу Никита получает деньги на карманные расходы. Одежду мы ему покупаем. Он стал как член нашей семьи, даже обедаем мы за одним столом.
- Буквально на днях многие СМИ опубликовали серию статей о социальном предпринимательстве. Вот, к примеру, предпринимательница Гузель Санжапова заняла всю свою деревню пошивом постельного белья для мирового торгового гиганта «Икеа»… Вы, с вашим, как выясняется не таким уж и затратным бизнесом, могли бы сделать, скажем, франшизу, социально-ориентированную, для тех, кто рискнет, например, в рамках социального контракта заняться своим делом.
- Мы пока что начали. Пока в планах плюсом к пицце роллы и суши, отладка системы доставки по всему району, для чего я намерен купить несколько скутеров и нанять курьеров, строительство небольшой гостиницы, ведь в Тербунах, где четыре крупных предприятия, нет до сих пор гостиницы и даже хостела. Хочется и оранжерею для круглогодичного выращивания овощей, зелени... Давайте посмотрим, как пойдет дело у нас, а потом подумаем обо всем остальном? - говорит Арман Худоян.
- Кстати, на Западе банки, выдавая ссуды на свое дело, буквально растят будущих бизнесменов, консультируют их, привлекая состоявшихся предпринимателей. Наличными такие ссуды не выдают, все идет по безналу: аренда, строительство, закупка оборудования. Там уберегут от необдуманных шагов, направят в нужное русло. Почему мы не учимся у них?
- Наша власть как раз сейчас и заявляет о такой опеке, о бизнес-инкубаторах для социальных контрактников - будущих предпринимателей. Может, дела пойдут?
- Дай Бог, чтобы пошли! Я объездил почти весь мир, в России и городов-то наверное нет, где бы я не был. И знаете, что хочу сказать? Я не видел столько бедных нигде, сколько в России, - сказал в завершение беседы Арман Худоян.
По данным Управления социальной защиты населения Липецкой области, по состоянию на 7 февраля 9 жителей Липецкой области в рамках социального контракта изъявили желание открыть свое дело получив от государства ссуду 250 тысяч рублей.
Эфенди
А ГДЕЖЕ конкуренция?
Алексей
Легко
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