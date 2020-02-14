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Сведения об убийстве детей в Ейске в 1942 году ищут в Канаде

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#убийство #розыск
Сведения об убийстве детей в Ейске в 1942 году ищут в Канаде

Следственный комитет запросил материалы.

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. Как отмечает пресс-служба ведомства, направлен соответствующий запрос о правовой помощи. Ранее в октябре 2019 года сообщалось о возбуждении уголовного дела о массовом убийстве воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.

- Для исполнения карательных операций против советских граждан в Краснодарский край в период 1942-1943 годов была направлена возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры Зондеркоманда СС-10 "а", в которой Оберлендер служил переводчиком. В результате одной из подобных операций 09 и 10 октября 1942 года было совершено массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска, - сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования установлено, что в декабре 2019 года Верховный суд Канады решил лишить Оберлендера ранее выданного ему гражданства, так как он скрыл от канадских властей факт службы в Зондеркоманде.

В 40-х и 60-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 "а" в Краснодаре и Ставрополе дали признательные показания о своей карательной активности, были осуждены и понесли наказание. Однако Оберлендер канадским судом был оправдан за недостаточностью доказательств, уточняет РИА Новости.
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#убийство #розыск

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