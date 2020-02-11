Липчанин выиграл этап Кубка Европы по дзюдо, молниеносно складывая соперников, как хворост

Дмитрий Якушев продолжает выигрывать самые престижные турниры.

Воспитанник липецкой ОК СШОР Дмитрий Якушев в итальянской Фоллонике стал победителем этапа Кубка Европы по дзюдо среди кадетов (до 18 лет).

В самой тяжелой и, соответственно, престижной весовой категории – свыше 90 кг наш земляк словно бы соревновался сам с собой, как быстро он успеет уложить очередного соперника. Противников набралось три: первого из них серба Вука Богаваца Дмитрий поборол досрочно за три минуты – это оказалась самая «длинная» победа. В полуфинале кипориота Янниса Антониу наш земляк «заломал» уже на 20-й секунде!

Финал получился чисто российским: Якушеву противостоял соотечественник Данила Сиряк из Челябинска. Схватка длилась … всего 9 секунд, после чего Дмитрий провёл победный болевой приём на локоть и вновь добился «чистой» победы.

Правда, Сиряк был не согласен с таким решением судей и за бурное проявление эмоций в итоге был лишен положенной ему «серебряной» награды. «Бронзу» поделили Антониу и итальянец Жан Карлетти.

Добавим, что Дмитрия тренируют Игорь Деулин и Станислав Алексеев.

Всего в Кубке Европы в Италии дзюдоисты сборной России завоевали 17 медалей – 5 «золотых», 4 «серебряные» и 8 «бронзовых». В общем медальном зачете наша команда заняла 2-е место, уступив одно «золото» хозяевам татами итальянцам.

Следующий этап Кубка Европы пройдет 15-16 февраля в португальской Фуэнхироле, а 28-29 марта аналогичный турнир состоится в российской Туле.



Фото judo.ru