Спорт

15 минут назад

Липчанин выиграл этап Кубка Европы по дзюдо, молниеносно складывая соперников, как хворост

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Липчанин выиграл этап Кубка Европы по дзюдо, молниеносно складывая соперников, как хворост

Дмитрий Якушев продолжает выигрывать самые престижные турниры.

Воспитанник липецкой ОК СШОР Дмитрий Якушев в итальянской Фоллонике стал победителем этапа Кубка Европы по дзюдо среди кадетов (до 18 лет).

В самой тяжелой и, соответственно, престижной весовой категории – свыше 90 кг наш земляк словно бы соревновался сам с собой, как быстро он успеет уложить очередного соперника. Противников набралось три: первого из них серба Вука Богаваца Дмитрий поборол досрочно за три минуты – это оказалась самая «длинная» победа. В полуфинале кипориота Янниса Антониу наш земляк «заломал» уже на 20-й секунде!

Финал получился чисто российским: Якушеву противостоял соотечественник Данила Сиряк из Челябинска. Схватка длилась … всего 9 секунд, после чего Дмитрий провёл победный болевой приём на локоть и вновь добился «чистой» победы.

Правда, Сиряк был не согласен с таким решением судей и за бурное проявление эмоций в итоге был лишен положенной ему «серебряной» награды. «Бронзу» поделили Антониу и итальянец Жан Карлетти.

Добавим, что Дмитрия тренируют Игорь Деулин и Станислав Алексеев.

Всего в Кубке Европы в Италии дзюдоисты сборной России завоевали 17 медалей – 5 «золотых», 4 «серебряные» и 8 «бронзовых». В общем медальном зачете наша команда заняла 2-е место, уступив одно «золото» хозяевам татами итальянцам.

Следующий этап Кубка Европы пройдет 15-16 февраля в португальской Фуэнхироле, а 28-29 марта аналогичный турнир состоится в российской Туле.

Фото judo.ru


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Комментарии (2)

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молодой тупняк

1 минуту назад
молодчина!
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МИРОТВОРЕЦ

6 минут назад
ДИМКАААААА ....... так держать! молодец ! не останавливайся на достигнутом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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