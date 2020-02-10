В России
54 минуты назад
При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей
Всего травмы получили более 20 российских туристов
Два катера столкнулись утром 10 февраля у острова Пхукет. В результате столкновения погибли двое российских детей: мальчик 12 лет и шестилетняя девочка. В российском посольстве также сообщили, что в аварии пострадали 20 граждан РФ, сообщает РИА Новости.
"Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, – брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области", - сообщили дипломаты.
В больницы были доставлены три гражданина Таиланда и 21 россиянин. Несколько человек находились в тяжёлом состоянии.
"Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, – брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области", - сообщили дипломаты.
В больницы были доставлены три гражданина Таиланда и 21 россиянин. Несколько человек находились в тяжёлом состоянии.