В России

54 минуты назад

При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей

103
При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей

Всего травмы получили более 20 российских туристов 

Два катера столкнулись утром 10 февраля у острова Пхукет. В результате столкновения погибли двое российских детей: мальчик 12 лет и шестилетняя девочка. В российском посольстве также сообщили, что в аварии пострадали 20 граждан РФ, сообщает РИА Новости.

"Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, – брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области", - сообщили дипломаты.

В больницы были доставлены три гражданина Таиланда и 21 россиянин. Несколько человек находились в тяжёлом состоянии.
103

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Карантинный центр по коронавирусу открыт в пригороде Челябинска
1
Карантинный центр по коронавирусу открыт в пригороде Челябинска

вчера, 11:15

В России
Зоозащитники предложили ограничить разведение собак и кошек
4
Зоозащитники предложили ограничить разведение собак и кошек

вчера, 10:48

В России
Смерть троих подо льдом в Ленинградской области стала уголовным делом
Смерть троих подо льдом в Ленинградской области стала уголовным делом

вчера, 10:42

В России
#коронавирус
Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

07.02.2020 16:16

В России
Отдых в России подорожал перед праздниками

07.02.2020 16:14

В России
Вместе с алиментами придется платить «коммуналку» за ребенка
#алименты #семья #развод
1
Вместе с алиментами придется платить «коммуналку» за ребенка

07.02.2020 15:53

В России