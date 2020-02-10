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Тринадцать человек получили ранения на дорогах области
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы тринадцать человек, три человека погибли.
В тот же день в Измалковском районе на дороге Измалково – Сухой Семенек 51-летний водитель «Фольксвагена» сбил 53-летнего мужчину, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. С травмами его доставили в больницу.
8 февраля в Липецке в пять часов утра на автодороге «Обход ЛТЗ» 30-летний водитель «Форда» не справился с управлением и врезался в столб. Сам мужчина и его 28-летний пассажир от полученных травм погибли на месте.
В этот же день на улице Неделина столкнулись автомобили «Киа» под управлением 29-летнего водителя и «Маздаы» с 63-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадала 46-летняя пассажирка «Киа» - она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
9 февраля в Задонском районе в четыре часа утра на трассе «Дон» произошло столкновение автомобилей «Киа» под управление 31-летнего водителя и «Рено» с 58-летним мужчиной за рулем. В результате водитель первой иномарки с травмой госпитализирован.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2427 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 25 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 173.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1141 случай превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 113 нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 90 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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08.02.2020 11:33Происшествия
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